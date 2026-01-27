GTA 6 Kutulu Çıkmayabilir! İddiaya Göre Rockstar Games Önlem Alıyor

GTA 6'yı ilk günden kutulu olarak arşivine eklemek isteyen oyuncuların bir süre beklemesi gerekebilir. Öyle ki Rockstar Games, oyunu başlangıçta sadece dijital olarak oyuncular ile buluşturmayı planlıyor. Peki neden? Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

GTA 6 İlk Günden Kutulu Sürüm Olarak Çıkmayacak Mı?

2022 yılının Eylül ayında yaşanan devasa çaptaki Grand Theft Auto 6 sızıntısının ardından Amerika menşeli şirket, kapalı kutu çalışma sistemine geçmişti. Ne var ki bu sistem dahi sızıntıların yaşanmasına engel olamamıştı. Çünkü, geçtiğimiz günlerde bazı geliştiricilerişine bilgi sızdırdıkları gerekçesi ile verilmişti. Görünüşe göre Rockstar Games, daha fazla sızıntı olmaması için ilginç bir önlem alma yoluna gidiyor. İddiaya bakılırsa, GTA 6 kutulu sürümü, sonraki bir zamanda yayınlanacakmış.

Polonya menşeli mecra PPE tarafından aktarılana göre böylesi bir kararın alınmış olmasının altında yatan neden, oyun ile ilgili daha fazla içeriğin erkenden sızdırılmasını önlemek. Bildiğiniz gibi bazı oyuncuların popüler oyunlara erişimi, perakendecilerin el altından dağıtmaları ile erken oluyor. Bu bağlamda da herkes erişemeden sosyal medya üzerinde sürprizi bozabilecek sızıntıların yaşanması da kaçınılmaz oluyor. Söz konusu oyun GTA 6 olunca da gerisini siz düşünün.

Her ne kadar kesin bir tarih verilmemiş olsa da oyunun kutulu sürümü için, oyunun çıkış gününden birkaç hafta sonrasını veya 2027 yılının başlarını beklememiz gerekebilir. Yani bu durum, dijitali tercih etmek istemeyen oyuncuları farklı bir karar almaya itebilir.

Önümüzdeki haftalarda Take-Two Interactive tarafından yeni bir finansal konferans düzenlenecek. Bu esnada da ön-sipariş tarihi ve fiziksel sürümün akıbeti gibi konulara ışık tutulabilir. Bakalım Rockstar Games gerçekten de böyle bir karar alma yoluna gidecek mi? Gelişmeleri takipte olacağız.