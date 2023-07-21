GTA 6'nın Maliyeti Sızdırıldı: Milyarlarca Dolar!

Grand Theft Auto 6 'nın (GTA 6) maliyeti ortaya çıktı. Söz konusu oyunun maliyetinin milyarlarca dolar olduğu öne sürüldü. Eğer ortaya atılan iddia doğruysa GTA 6'nın, tüm zamanların en pahalı eğlence ürünü olacağı ifade ediliyor.

GTA 5'in piyasaya sürülmesinin ardından serinin yeni oyunu büyük bir merak içerisinde beklenmeye başlanmıştı. Açık dünya türünün başarılı örneği olan Grand Theft Auto serisinin hayranları, GTA 6 ne zaman çıkacak sorusunun yanıtını merak ederken yeni oyun ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı.

GTA 6'nın Maliyeti Ne Kadar?

Yaşanan gelişme sonucunda Grand Theft Auto 6'nın maliyetinin ne kadar olduğu ortaya çıktı. GTA 6'nın yapım maliyetinin 2 milyar dolar olduğu öne sürüldü. Eğer bu iddia doğruysa Grand Theft Auto 6, tüm zamanların en pahalı eğlence ürünü olabilir.

Yapım maliyeti açısından filmler, şarkılar, video oyunları ve konserler gibi her türlü eğlence ürününü geride bırakacağı söylenen açık dünya oyunu için devasa bütçe ayrılması, beklenti seviyesini önemli ölçüde artırdı.

2 milyar doların oyun için ayrılan toplam bütçe olduğu düşünülüyor. Bu bütçe ile GTA 6'nın çevrim içi modu, oyunun yıllardır süren geliştirme süreci, yeni içerikler, pazarlama ve dağıtım sürecinin dahil olduğu söyleniyor.

Uzun yıllar önce piyasaya sürülmüş olmasına rağmen günümüzde hâlâ popülerliğini sürdürmeyi başaran Grand Theft Auto 5'in toplam bütçesinin yaklaşık olarak 265 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. GTA 5, sadece üç günde 1 milyar doları aşkın gelir elde etmişti.