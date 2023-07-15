Rockstar'a Yeni Tehdit: "Fidye Ödemezseniz GTA 6'nın Kaynak Kodlarını Sızdırırım"

GTA 6 şimdiye kadar en çok beklenen oyunlardan biri. Oyunun şöhreti o kadar büyük ki, hackerlar da oyunun peşinde. Reuters'in yakın tarihli bir haberine göre bir hacker, şirketin Slack hesabından tüm Rockstar çalışanlarına bir mesaj göndererek GTA 6'nın kaynak kodunu yayınlamakla tehdit etti.

Reuters'e göre suçlanan hacker Lapsus$ hacker grubunun genç bir üyesi olan Arion Kurtaj. Kurtaj, üç şantaj, iki dolandırıcılık ve İngiltere'nin Bilgisayarı Kötüye Kullanma Yasası kapsamında altı suçlama olmak üzere toplam 12 suçlamayla karşı karşıya.

Kurtaj, Rockstar'ın yanı sıra Revolut, Uber ve Nvidia gibi şirketleri hedef almak ve İngiliz geniş bant sağlayıcısı BT Group'a şantaj yaparak 4 milyon dolar fidye talep etmekle de suçlanıyor. Tüm bunların yanı sıra Kurtaj'ın akli dengesinin mahkemeye çıkmaya elverişli olmadığına karar verildi.

Rockstar Games Benzer Bir Sızıntıya 2022'de de Maruz Kalmıştı

2022 yılında Rockstar Games bir "ağ izinsiz girişine" maruz kaldı ve bunun sonucunda bir dizi tamamlanmamış oyun ve varlık sosyal medyaya sızdırıldı. Rockstar sızdırılan materyalleri kaldırmak için hızla harekete geçti ancak yayılmasını tamamen engelleyemedi.

Take-Two CEO'su Strauss Zelnick sızıntıların ardından yaptığı açıklamada "Sızıntıları gerçekten çok ciddiye alıyoruz ve hepimiz hayal kırıklığına uğradık, bu gerçekten sinir bozucu ve ekibimizi üzüyor. Ancak ticari bir mesele olarak bundan etkilenmedik. Yalnızca kişisel ve duygusal bir mesele olarak ekiplerimiz etkilendi." demişti.

O dönemde Kurtaj'ın adı verilmemiş olsa da Uber bir blog yayınlayarak kendi veri ihlallerini araştırmak üzere FBI ve ABD Adalet Bakanlığı ile birlikte çalıştığını ve Rockstar ihlallerinin ardında da aynı hacker'ın olduğundan şüphelendiklerini açıklamıştı.