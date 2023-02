GTA 6 Motoru RAGE 9'un Görüntüleri Sızdırıldı: Etkileyici Detaylar!

GTA 6 motoru RAGE 9'un görüntüleri ortaya çıktı. Sızdırılan videoya göz attığımızda oyundaki su dalgalarının çok gerçekçi bir yapıya sahip olacağını görüyoruz. Yaşanan gelişmeye dair detaylar haberimizde.

Grand Theft Auto 5 isimli video oyunu ilk olarak 2013 yılında piyasaya sürüldükten bir süre sonra serinin yeni oyunu ile ilgili çeşitli sızıntılar yaşanmaya başlandı. Bu sızıntılardan sonuncusu, Rockstar Games'in yeni açık dünya oyununu bekleyen çoğu oyuncuyu heyecanlandırmayı başardı.

Gün geçtikçe hakkında daha fazla bilgi edindiğimiz Grand Theft Auto 6 isimli video oyunu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gaming Detective, Twitter hesabı üzerinden yeni RAGE motorunun dalga efektini içeren bir video paylaştı.

Rockstar’s new iteration of RAGE will feature realistic water movement and ocean waves, and is very likely to be implemented in GTA 6.



Below is a representation of what this will look like in Rockstar’s games moving forward ⬇️#GTA #RockstarGames pic.twitter.com/EbLtx9xRQz