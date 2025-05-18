Rockstar'dan GTA 6 için Kritik Açıklama! Bu Platform İçin Çıkmayacak

Grand Theft Auto veya kısaca GTA 6, oyun dünyasının sabırsızlıkla beklediği en büyük yapımlardan biri haline geldi. Rockstar Games’in son yayınladığı ikinci fragman, heyecanı iyice artırdı ve beklentileri zirveye çıkardı.

Oyunun çıkacağı platformlar da haliyle herkesin merak konusu oldu. Xbox ve PlayStation tarafı zaten garanti gibi görünüyor fakat Nintendo Switch 2 için umutlar da yüksekti. Ancak bu konuyla ilgili oyuncuları üzen bir gelişme yaşandı.

GTA 6, Nintendo Switch 2 İçin Çıkmayabilir

Rockstar Games’in çatı şirketi Take-Two Interactive, yeni finansal raporunu yayınladı ve burada dikkat çeken açıklamalara yer verildi. Şirketin CEO’su Strauss Zelnick, gelecek oyunlarının Nintendo platformlarında çıkıp çıkmayacağı sorusunu yanıtladı. Genel olarak Nintendo ile ilgili pozitif bir tablo çizse de aynı durumun ne yazık ki GTA 6 için geçerli olmadığının altını çizdi.

Buna göre GTA 6’nın Nintendo Switch 2’de yer alması şu an için pek mümkün görünmüyor.

Zelnick'in açıklaması şu şekilde;

Herhangi bir platforma ne getireceğimiz konusunda duruma göre karar veriyoruz, elbette oyuncuların olduğu yerde olmak istiyoruz. Ancak her oyunu her platforma getirmek zorunda değiliz. Kataloğumuzda da harika fırsatlar var.

Yani şu an için bir Nintendo Switch 2 portunun aktif olarak geliştirilmediği anlaşılıyor. Yakın zamanda yapılan bir ertelemeyle birlikte GTA 6’nın çıkış tarihi PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için 26 Mayıs 2025 olarak belirlendi.

Oyunun PC sürümü içinse henüz resmi bir çıkış tarihi açıklanmış değil. Tahminler, GTA 5’te olduğu gibi bilgisayar versiyonunun yine gecikmeli geleceği yönünde. Üstelik günümüzde ne kadar güçlü bilgisayarlar olsa da GTA 6 gibi devasa ve yeni nesil bir oyunun PC’ye tam anlamıyla optimize edilmesi ciddi bir zaman ve emek gerektiriyor. Yani mevcut duruma göre bilgisayar oyuncularının biraz daha sabırlı olması gerekecek gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? GTA 6'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.