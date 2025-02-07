Fare mi Switch 2 Mi? Oyun Kontrolcüsü Tamamen Değişiyor

Nintendo'nun Switch 2'si için yayımlanan yeni patent, oyun kumandalarının nasıl değişebileceğine dair ilginç detayları ortaya koydu.

Ortaya çıkan görsellerde eski Joy-Con patentlerinin aksine cihazın yan konumda tıpkı bir mouse gibi kullanıldığı görülüyor. Bir nevi Switch 2 kullanıcılarına PC oyunu deneyimi sunmak gibi; hem oyun oynuyorsunuz hem de sistemle etkileşimde bulunuyorsunuz.

Patent görsellerinde Joy-Con'ların farklı açılardan çekilmiş görüntüleri yer alıyor. Burada dikkatimizi çeken nokta şu: Kumandalar yan yatık bir konumda fare gibi hareket ediyor.

Ek olarak iki ayrı kontrol cihazının yanında optik sensörler bulunuyor ve bu sensörler tek bir entegre kumanda olarak tasarlanmış. Yani iki elinizi de kullanabildiğiniz pratik bir tasarım söz konusu.

Switch 2 Geleneksel Alışkanlıkları Değiştiriyor

Bu patent, Nintendo'nun her zaman olduğu gibi kullanıcı deneyimini geliştirme odaklı olduğunu kanıtlar nitelikte. Nintendo, Switch 2'yi duyurduğunda, Joy-Con'ların tutacaklara takılıp zeminde kayması gibi sahneler izlediğimizde bu tür yeniliklerin olabileceğine dair söylentiler yükselmişti.

Şimdi ortaya çıkan bu görseller, söylentileri tam anlamıyla kanıtlamıyor olsa da bir miktar destek çıkıyor. Detayların henüz netleşmediğini ve resmi lansmanda duyurulmadığı sürece geçerli olmayacağını da ayrıca hatırlatalım.

Switch 2 ile birlikte oyun dünyasında alışık olduğumuz kumanda deneyiminden farklı olarak belki de daha pratik ve eğlenceli bir kontrol sistemi göreceğiz.

Siz bu tasarımı beğendiniz mi? Sizce Switch 2 daha yenilikçi tasarımlarla mı gelmeli yoksa geleneksel tasarımlardan devam ederek kendine özgü kimliğini korumalı mı? Yorumlarda fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.