GTA 6 Online Ücretsiz Olabilir! İhtimal Kuvvetleniyor

GTA 6 için sabırsız bekleyiş sürer iken, gözler bir yandan da çok oyunculu modun akıbetinin ne yönde gelişeceğine döndü. Şimdilik resmi bir açıklama olmasa da, ücretsiz GTA 6 Online ile karşımıza çıkılacağımız yönündeki beklentiler artıyor.

GTA 6 Online Ücretsiz Olabilir mi?

Geçtiğimiz günlerde GTA Online, GTA+ kapsamına dahil edilmiş ve aktif abonelik ile ek bir ücret ödemeden erişilebilir olmuştu. Yani sadece bu oyunu oynamak isteyenler, oynamak istemeyecekleri GTA 5 için para harcamamayı seçebiliyorlar. İşte bu noktada, altıncı oyunun çevrimiçi modunun da ücretsiz olabileceği düşüncesi bir hayli güçlenmeye başladı.

NEW: Rockstar announces that GTA Online is now included with a GTA+ membership.



This is actually massive. I TOTALLY think we could see GTA 6 Online do the same thing.



Of course it won’t be exclusive to just GTA+ members, but including GTA 6 Online with a membership would… pic.twitter.com/p5aivFin5W — GameRoll (@GameRoll_) November 6, 2025

Bildiğiniz gibi geliştirici, elde ettiği gelirlerinin büyük bir kısmı GTA Online tarafından geliyor. Öyle ki oyun içi ödeme sistemi ile araç, kıyafet, silah ve daha pek çok şey elde edilebiliyor. Milyonlarca aktif oyuncunun olmasıyla da aylık bazda dahi akıl almaz kazanım sağlanıyor.

Amerika menşeli şirketin böyle bir hamlede bulunmuş olması, bir benzerini GTA 6 oyununun çevrimiçi modu için de uygulayacağı ve ön testini GTA 5 ile yaptığı yönündeki iddiaları beraberinde getirdi. Söylenene göre, bu hamle ile oyuncuların GTA+ harcama alışkanlıkları test ediliyor. Eğer test başarılı olursa, kalıcı bir yola girilebilir. Yani GTA Online, daimi olarak GTA+ servisinin bir parçası haline gelebilir.

Elbette şimdilik resmi bir açıklama olmadığı için açık kapı bırakmakta fayda, ama Rockstar Games bizlere GTA 6 ile hoş bir sürpriz yapabilir gibi görünüyor. Bunu da resmi açıklamalar geldiğinde daha net anlamış olacağız. Peki sizce GTA Online GTA+ servisinin kalıcı bir parçası olmalı mı? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ihtmal etmeyin.