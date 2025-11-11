GTA 6 Online Ücretsiz Olabilir! İhtimal Kuvvetleniyor
GTA Online oyununun GTA+ kapsamına dahil edilmesi ile oyuncular, GTA 6 Online için de benzer bir hamle beklentisine girdiler.
⚡ Önemli Bilgiler
- GTA Online modunun GTA+ kapsamına dahil edilmesi, GTA 6 Online modunun da ücretsiz olacağı iddiasını beraberinde getirdi.
- İddiaya göre Rockstar Games, oyuncuların GTA+ satın alım alışkanlıklarını test ediyor.
- Testin başarılı olması durumunda da GTA 6 ile sunulacak çevrimiçi modun da ücretsiz olması bekleniyor.
GTA 6 için sabırsız bekleyiş sürer iken, gözler bir yandan da çok oyunculu modun akıbetinin ne yönde gelişeceğine döndü. Şimdilik resmi bir açıklama olmasa da, ücretsiz GTA 6 Online ile karşımıza çıkılacağımız yönündeki beklentiler artıyor.
GTA 6 Online Ücretsiz Olabilir mi?
Geçtiğimiz günlerde GTA Online, GTA+ kapsamına dahil edilmiş ve aktif abonelik ile ek bir ücret ödemeden erişilebilir olmuştu. Yani sadece bu oyunu oynamak isteyenler, oynamak istemeyecekleri GTA 5 için para harcamamayı seçebiliyorlar. İşte bu noktada, altıncı oyunun çevrimiçi modunun da ücretsiz olabileceği düşüncesi bir hayli güçlenmeye başladı.
NEW: Rockstar announces that GTA Online is now included with a GTA+ membership.— GameRoll (@GameRoll_) November 6, 2025
This is actually massive. I TOTALLY think we could see GTA 6 Online do the same thing.
Of course it won’t be exclusive to just GTA+ members, but including GTA 6 Online with a membership would… pic.twitter.com/p5aivFin5W
Bildiğiniz gibi geliştirici, elde ettiği gelirlerinin büyük bir kısmı GTA Online tarafından geliyor. Öyle ki oyun içi ödeme sistemi ile araç, kıyafet, silah ve daha pek çok şey elde edilebiliyor. Milyonlarca aktif oyuncunun olmasıyla da aylık bazda dahi akıl almaz kazanım sağlanıyor.
Amerika menşeli şirketin böyle bir hamlede bulunmuş olması, bir benzerini GTA 6 oyununun çevrimiçi modu için de uygulayacağı ve ön testini GTA 5 ile yaptığı yönündeki iddiaları beraberinde getirdi. Söylenene göre, bu hamle ile oyuncuların GTA+ harcama alışkanlıkları test ediliyor. Eğer test başarılı olursa, kalıcı bir yola girilebilir. Yani GTA Online, daimi olarak GTA+ servisinin bir parçası haline gelebilir.
GTA Online Ücretsiz Oldu! Tek Bir Şartı Var
GTA Online, bazı oyuncular için oynaması ücretsiz oldu. GTA+ üyeliği olan her oyuncu artık GTA 5'in çevrim içi moduna ücret ödemeden erişebiliyor.
Elbette şimdilik resmi bir açıklama olmadığı için açık kapı bırakmakta fayda, ama Rockstar Games bizlere GTA 6 ile hoş bir sürpriz yapabilir gibi görünüyor. Bunu da resmi açıklamalar geldiğinde daha net anlamış olacağız. Peki sizce GTA Online GTA+ servisinin kalıcı bir parçası olmalı mı? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ihtmal etmeyin.