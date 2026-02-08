GTA 6 Oynanış Fragmanı Yayın Zamanı Ortaya Çıkmış Olabilir

Oyuncuların hakkındaki her gelişmeyi çok yakından takip ettikleri oyunların bir tanesi, hiç şüphesiz ki GTA 6. İkinci fragmanın üzerinden epey bir zaman geçmiş iken, doğal olarak üçüncü fragmanın ne zaman geleceği büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Şu an için Rockstar Games tarafından yapılmış bir açıklama yok, ama oyuncuların iddaları ve tahminleri tam gaz devam ediyor. Görünüşe göre ikinci fragman öncesindeki çılgın döneme yeniden giriyoruz.

Üçüncü GTA 6 Fragmanı Yaz Mevsiminde Gelebilir

Bildiğiniz gibi Take-Two Interactive Üst Yöneticisi Strauss Zelnick, yakın bir zaman önce gerçekleştirilen finansal konferans sırasında oyunun yeniden ertelenmeyeceğini ve pazarlama kampanyasının da Yaz aylarında başlayacağını ifade etmişti. Ortaya atılan yeni iddia da pazarlama kampanyasının oynanış fragmanı ile başlayacağı yönünde oldu. Dayanak noktası ise Red Dead Redemption 2 oldu. Vahşi Batı temalı oyun için belirlenen pazarlama kampanyası takviminin yeni GTA oyununda da uygulanacağı düşünülüyor.

Geriye dönük bir hatırlatma yapmak gerekir ise, Red Dead Redemption 2 için hazırlanan ilk oynanış fragmanının çıkış tarihinden iki ay kadar önce yayınlandığını söyleyelim. Eğer Rockstar Games gerçekten de benzer bir plan içerisindeyse, üçüncü fragman için Haziran - Ağustos arası bir zamanı beklemeye başlayabiliriz. Bu noktada, Ağustos ayı daha çok öne çıkıyor.

Ancak ortada elle tutulur bir şey olmadığı için, bu iddiayı da aklımızın bir köşesinde tutmakta ve ihtiyatlı yaklaşmakta fayda var. Malumunuz, beklenmedik bir şekilde üçüncü ertelemeyle de karşılaşabiliriz. Bakalım gelişmeler ne yönde olacak ve üçüncü fragman ile esasen ne zaman karşılaşacağız? Takipte olmaya devam edeceğiz.