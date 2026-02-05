GTA 6'dan Sonra GTA Online'ın Fişi Çekilecek mi? Açıklama Geldi

Grand Theft Auto V ya da kısaca GTA 5, serinin şimdiye kadarki en çok gelir elde ettiren oyunu oldu ancak Rockstar Games'in asıl gelir kaynaklarından birini de bu oyunun çevrim içi çok oyunculu modu olan GTA Online oluşturuyor. Oyun içi satın alımlarla birlikte şimdiye kadar şirkete çok ciddi bir gelir elde ettirdi.

Her ne kadar önemli bir kazanç kaynağı olsa da GTA 6 piyasaya sürüldükten sonra onun için de bir çok oyunculu modun yayınlanması bekleniyor. Bu da şirketin kaynakları daha iyi yönetmek adına GTA 5'in çevrim içi moduna verilen desteğin sona ermesine neden olabileceğinin düşünülmesine neden oluyordu. Şirketin üst kuruluşu Take-Two Interactive'in CEO'su, bu konuya da açıklık getirdi.

GTA Online Desteği, GTA 6'dan Sonra da Devam Edecek

Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, son kazanç açıklaması sırasında bir yatırımcının GTA Online'a verilen destek ile ilgili sorusunu yanıtladı. Zelnick, Grand Theft Auto V'in çevrim içi moduna verilen desteğin devam edileceğine güvenmek için her türlü sebepleri olduğunu belirtti. Oyunun arkasında harika bir topluluk olduğunu belirten CEO, GTA Online'ın bir süre daha güncelliğini korumaya devam edeceğine işaret etti.

Aslına bakılacak olursa GTA Online, on yılı aşkın bir süredir oyun pazarında olmasına rağmen hâlâ en üst sıralarda konumlanıyor. Yalnızca Steam'de dahi günlük 100 binden fazla aktif oyuncusu mevcut. Bunun büyük bir kısmı da online yani çevrim içi mod sayesinde. Hatta GTA 5 şimdiye kadar dünya genelinde 225 milyon satıldı. Bunun en önemli sebebinin de yine çevrim içi mod olduğu düşünülüyor.

Bu arada CEO Zelnick, oyunun fiziksel sürümünün daha sonra geleceğine yönelik iddialara da yanıt verdi. Zelnick'e göre oyun ilk günden itibaren kutulu olarak satışa sunulacak. Bununla beraber oyunun tanıtım çalışmalarının Rockstar Games tarafından yaz aylarında başlatılması bekleniyor. O gün geldiğinde oyun hakkında daha detaylı bilgi edinmeye başlayacağız.