GTA 6 Oynanış Videosu Sızdırıldı! Bu Videolar Gerçek Mi?

Tüm zamanların en iyi oyun serisi listelerinde mutlaka kendisine yer bulmayı başaran efsanevi yapım Grand Theft Auto'nun yapımcısı Rockstar Games, uzun süren sessizliğinin ardından geçtiğimiz senelerde GTA 6 üzerinde çalışmaya başladığını duyurmuştu. GTA 5'in çıkışından 9 sene geçmişken böyle bir haber serinin hayranlarını ve oyun camiasını heyecanlandırdı. Şu an tüm gücüyle GTA 6'yı geliştirmek için çalışmakara devam eden Rockstar Games, yeni oyun hakkında neredeyse hiçbir bilgi paylaşmıyor. Fakat bugün internete düşen onlarca görüntünün GTA 6'ya ait olduğu iddia edildi.

GTA 6 hakkında gelen ilk sızıntılarda kadın karakter olacağı, devasa bir haritaya sahip olmayacağı ve aynı eski oyunda olduğu gibi karakterler arasında geçiş yapabildiğiniz bir hikayeye sahip olacağı gibi bilgiler yer almıştı. Twitter'daki bir kullanıcı, GTA 6'nın yapım aşamasındaki oynanış görüntülerine ve videolarına ulaştığını iddia etti. Onlarca video ve görüntüyü paylaşan kullanıcı, toplamda 90'dan fazla medya olduğunu söyledi. Videolarda yer alan oyun görüntüleri GTA serisinden bir oyuna benzese de bazı kişiler şüpheyle yaklaştı.

Sızdırılan görüntülerde polisle çatışma, araba kullanımı, karakter ekranı, menüler ve araba özelleştirme gibi oyunun bazı özellikleri gösterildi. Bunların dışında ilk sızıntılarda gelen bilgileri doğrular nitelikte Latin Amerikalı kadın bir karakter 3 oynanabilir karakter arasında yer alıyor.

The GTA 6 shooting mechanics are awesome, early development still ofc! pic.twitter.com/DvANuiFLLd