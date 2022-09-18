GTA 6 Oynanış Videosu Sızdırıldı! Bu Videolar Gerçek Mi?

Tüm zamanların en iyi oyun serisi listelerinde mutlaka kendisine yer bulmayı başaran efsanevi yapım Grand Theft Auto'nun yapımcısı Rockstar Games, uzun süren sessizliğinin ardından geçtiğimiz senelerde GTA 6 üzerinde çalışmaya başladığını duyurmuştu. GTA 5'in çıkışından 9 sene geçmişken böyle bir haber serinin hayranlarını ve oyun camiasını heyecanlandırdı. Şu an tüm gücüyle GTA 6'yı geliştirmek için çalışmakara devam eden Rockstar Games, yeni oyun hakkında neredeyse hiçbir bilgi paylaşmıyor. Fakat bugün internete düşen onlarca görüntünün GTA 6'ya ait olduğu iddia edildi.

GTA 6 hakkında gelen ilk sızıntılarda kadın karakter olacağı, devasa bir haritaya sahip olmayacağı ve aynı eski oyunda olduğu gibi karakterler arasında geçiş yapabildiğiniz bir hikayeye sahip olacağı gibi bilgiler yer almıştı. Twitter'daki bir kullanıcı, GTA 6'nın yapım aşamasındaki oynanış görüntülerine ve videolarına ulaştığını iddia etti. Onlarca video ve görüntüyü paylaşan kullanıcı, toplamda 90'dan fazla medya olduğunu söyledi. Videolarda yer alan oyun görüntüleri GTA serisinden bir oyuna benzese de bazı kişiler şüpheyle yaklaştı.

İşte GTA 6 Oynanış Videosu!

Sızdırılan görüntülerde polisle çatışma, araba kullanımı, karakter ekranı, menüler ve araba özelleştirme gibi oyunun bazı özellikleri gösterildi. Bunların dışında ilk sızıntılarda gelen bilgileri doğrular nitelikte Latin Amerikalı kadın bir karakter 3 oynanabilir karakter arasında yer alıyor.

The GTA 6 shooting mechanics are awesome, early development still ofc! pic.twitter.com/DvANuiFLLd — Jinx (@Jinxintel) September 18, 2022

Görüntülerin GTA 6 gibi bir oyun için kötü durması ve bazı yerlerdeki bariz Watch Dogs benzerliği sebebiyle fake oldukları iddia edildi. Öte yandan video ve görsellerin yapım aşamasında olan bir oyuna gerçekten de çok fazla benzemesi, daha önce görülmemiş bir tasarıma sahip olması gibi nedenlerle gerçek olabileceği düşünülüyor. Çoğu kişi görüntülerin oyunun ilk geliştirilmeye başladığı döneme ait olduğu konusunda hemfikir. Videoların en az 1.5-2 yıl öncesinden alındığı belirtiliyor. O sebeple yeni neslin en iyi oyunlarından biri olması beklenen GTA 6'nın böyle görünmeyeceğini kesin olarak söyleyebiliriz.

Early stages of GTA 6 [Not final] pic.twitter.com/YjghMDypuE — Melzy (@melzyfn) September 18, 2022

Görüntüler doğruysa GTA 6'nın Vice City'de geçeceği resmen doğrulanmış oldu. Sızıntıların birçok yerinde rastladığımız Vice City benzeri bölgeler, efsanevi oyuna nostaljik bir geri dönüş yapacağımızı işaret ediyor olabilir. Henüz Rockstar Games tarafından sızıntılarla ilgili bir açıklama gelmedi.