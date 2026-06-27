GTA 6 İçin Oyuncuların Tercihi Belli Oldu: PS5 Açık Ara Önde

Rockstar Games, uzun süredir merakla beklenen GTA 6 için PlayStation ve Xbox konsollarında ön sipariş sürecini resmen başlattı. Serinin yeni oyunu daha ilk günden büyük ilgi görürken, milyonlarca oyuncunun ön sipariş verdiği belirtiliyor. İlk satış verileri ise oyuncuların hangi konsolu tercih ettiğini ortaya koydu. Peki GTA 6 en çok hangi konsolda satıyor?

GTA 6 En Çok Hangi Konsolda Satıyor?

Hem PlayStation 5 hem de Xbox Series X/S için ön siparişe açılan GTA 6'nın ilk verilere göre en çok PlayStation kullanıcıları tarafından satın alındığı ortaya çıktı. Henüz ortada net satış rakamları olmasa da gelen bilgilere göre PS5 sürümü Xbox Series X/S'e kıyasla yaklaşık 6 kat daha fazla ön sipariş aldı. Bu da Rockstar Games'in merakla beklenen yeni oyunu için en yüksek talebin Sony'nin konsolunda oluştuğunu gösteriyor.

GTA 6 Ön Siparişleri Neden PS5 Tarafında Daha Yüksek?

GTA 6'nın PlayStation tarafında daha fazla ön sipariş almasının en önemli nedeni PlayStation 5'in dünya genelinde Xbox Series X/S'e kıyasla çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olması. Ancak kullanıcı sayısı yaklaşık 3 kat daha fazlayken, ön siparişlerde görülen 6 katlık farkı yalnızca bununla açıklamak mümkün değil.

Kalan farkta Sony'nin güçlü pazarlama stratejisinin de önemli payı olduğu söylenebilir. Özellikle GTA 6'nın en iyi PlayStation'da çalışacağı yönündeki tanıtım çalışmaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bu sayede PS5 oldukça öne çıktı. Xbox ise PlayStation'a kıyasla geri planda kaldı.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

GTA 6'nın çıkış tarihi 19 Kasım 2026 olarak açıklandı. Oyun bu tarihten itibaren PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S konsollarında indirildikten sonra oynanabilecek. Elbette bu ilk etap için geçerli. PC sürümü ise henüz resmî olarak duyurulmadı. Bu noktada bazı güvenilir kaynaklar, 2027 yılını işaret ediyor.

Editörün Yorumu

GTA 6'nın PlayStation tarafında Xbox'a kıyasla çok daha fazla ön sipariş almasına pek şaşırmadım çünkü PS5'in kullanıcı kitlesi zaten oldukça büyük. Ancak aradaki farkın 6 kata ulaşması beni de şaşırttı. Bence Microsoft, GTA 6'yı oynamak isteyen oyuncuları Xbox'a çekme konusunda yeterince etkili bir kampanya süreci yürütemedi.