Samsung'dan Bir Modele Daha One UI 9 Sürprizi: Testler Başladı!

Samsung kullanıcıları çok yakında Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesini almaya başlayacak. Şirket şu anda Galaxy S26 serisiyle yeni sürümü test etmeye devam ediyor. Marka son olarak bir modelinde daha güncellemeyi test etmeye başladı. İşte merak edilen detaylar!

One UI 9 Testleri Hangi Samsung Telefonu İçin Başladı?

Samsung, kısa bir süre önce Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesini Galaxy A24'te test etmeye başladı. Bazı kaynaklar telefon için A245FXXUCGZF4 test sürümü yazılımını markanın sunucularında tespit etti. Bunun Galaxy S26 ailesi için yayınlanan beta sürümü gibi olmadığını belirtelim. Yani şirket Galaxy A24 için yeni sürümü kendi bünyesinde test ediyor.

Galaxy A24 İçin One UI 9 Beta Güncellemesi Yayınlanacak mı?

Samsung, One UI 9 gibi büyük Android güncellemeleri için beta sürümlerini genellikle en son çıkan amiral gemisi telefonları için yayınlıyor. Zaten yukarıda da belirttiğimiz üzere Güney Koreli marka beta sürecini şu anda sadece Galaxy S26 serisiyle yürütüyor diyebiliriz. Bu nedenle Galaxy A24 için çok yüksek ihtimalle bir beta sürümü gelmeyecek. Yani model direkt olarak kararlı sürümü alacak.

Galaxy A24 Kararlı One UI 9 Güncellemesini Ne Zaman Alacak?

Samsung'dan şu ana dek One UI 9 güncellemesinin dağıtım takvimine ilişkin bir açıklama gelmedi. Ancak önceki sürümlerde olduğu gibi dağıtımın ilk etapta amiral gemisi telefonları için başlaması, ardından giriş ve orta segmente kayması söz konusu.

One UI 9'un 22 Temmuz'da piyasaya sürülecek Galaxy Z Fold Ultra, Z Fold 8 ve Z Flip 8 ile birlikte çıkışını gerçekleştirmesi bekleniyor. Dağıtımın ise bu etkinlikten sonra başlayacağını söyleyebiliriz. Bu kapsamda Galaxy A24'ün ise çok yüksek ihtimalle eylül ayı civarında güncellenmesi ihtimaller dahilinde.

Hangi Samsung Modelleri One UI 9 Güncellemesini Alacak?

Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26 Plus

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25 Plus

Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24 Plus

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 Plus

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy A57 5G

Samsung Galaxy A37 5G

Samsung Galaxy A17 5G

Samsung Galaxy A17 LTE

Samsung Galaxy A07 5G

Samsung Galaxy A07 LTE

Samsung Galaxy A56 5G

Samsung Galaxy A36 5G

Samsung Galaxy A26 5G

Samsung Galaxy A16 5G

Samsung Galaxy A16 LTE

Samsung Galaxy A06 5G

Samsung Galaxy A55 5G

Samsung Galaxy A35 5G

Samsung Galaxy A25 5G

Samsung Galaxy A15 5G

Samsung Galaxy A15 LTE

Samsung Galaxy A54 5G

Samsung Galaxy A34 5G

Samsung Galaxy A24 LTE

Samsung Galaxy Tab S11

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10

Samsung Galaxy Tab S10 Plus

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10 FE

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Samsung Galaxy Tab S9

Samsung Galaxy Tab S9 Plus

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9 FE

Samsung Galaxy Tab A11

Samsung Galaxy Tab A11 Plus

Samsung Galaxy Tab Active 5

Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro

Editörün Yorumu

Bir Galaxy Z Fold 5 kullanıcısı olarak One UI 9 güncellemesini büyük bir merakla bekliyorum. One UI 8.5 ne yazık ki beklentilerimi tam anlamıyla karşılamadı. Ancak yeni güncellemeyle birlikte çok daha kapsamlı yeniliklerin geleceğine inanıyorum. Diğer taraftan markanın güncelleme dağıtımı konusunda One UI 8.5 sürecindeki gibi hızlı davranacağını ve kullanıcılarını memnun edeceğini düşünüyorum.