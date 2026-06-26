Herkesin Konuştuğu Oyuna Türkçe Dil Eklendi!

Haziran ayının başında piyasaya sürülen ve kısa sürede milyonlarca oyuncuya ulaşarak adından söz ettiren saklambaç oyunu Meccha Chameleon, Türk oyuncuları sevindiren bir gelişmeyle gündeme geldi. Kısa süre önce yayınlanan güncellemeyle oyun, Türkçe dil desteğine kavuştu.

Meccha Chameleon Türkçe Oynanabilir mi?

Geliştiricinin geçtiğimiz saatlerde yayınladığı güncellemeyle birlikte oyun artık Türkçe oynanabiliyor. Buna göre oyundaki arayüz, bilgilendirme metinleri ve diğer tüm yazılar Türkçe olarak görüntülenebiliyor. Oyun, kısa süre önce paylaşılan Türkiye'de en çok satanlar listesinde üst sıralarda yer almıştı. Bu da Türk oyuncuların oyuna ilgi gösterdiği anlamına geliyor. Görünüşe göre bu ilgi geliştiricinin de dikkatinden kaçmamış.

Meccha Chameleon'a Neden Türkçe Dil Eklendi?

Bireysel bir geliştirici tarafından piyasaya sürülen Meccha Chameleon'a Türkçe dil desteğinin eklenmesinin nedeni oldukça basit: Daha fazla satış yapmak. Oyun, halihazırda Türkiye dahil birçok ülkede en popüler oyunlar arasında yer alıyor. Geliştirici ise hem mevcut Türk oyuncu kitlesini korumak hem de yeni Türk oyuncular kazanmak amacıyla oyuna Türkçe dil desteği ekliyor. Ancak bu durum aynı zamanda geliştiricinin Türk oyunculara önem verdiğini de gösteriyor. Bu nedenle oldukça güzel bir gelişme.

Meccha Chameleon'da Türkçe Nasıl Aktif Edilir?

Oyunu açın ve ana menüye gelin. Ana menünün en altındaki "Language" (Dil) seçeneğini açın. Listeden "Türkçe" seçeneğini seçin. Ayarı onayladıktan sonra oyun arayüzü Türkçeye geçecektir.

Meccha Chameleon Hangi Dilleri Destekliyor?

Türkçe

İngilizce

Japonca

Kastilya İspanyolcası

Basitleştirilmiş Çince

Geleneksel Çince

Korece

Fransızca

İtalyanca

Almanca

Arapça

Brezilya Portekizcesi

Rusça

Editörün Yorumu

Meccha Chameleon, çıktığı günden bu yana hem Türkiye'de hem de dünya genelinde en çok oynanan oyunlardan biri. Türk oyuncu kitlesinin de büyük olması nedeniyle geliştiricinin bunu görmezden gelmemesi sevindirici. Bireysel bir geliştirici bile buna önem verirken milyonlarca Türk oyuncuya sahip olmasına rağmen hâlâ Türkçe dil seçeneği sunmayan birçok oyun şirketi bulunuyor.