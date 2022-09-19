GTA 6 Sızıntısıyla İlgili Rockstar Games'ten Açıklama Geldi

2022'nin belki de en büyük sızıntısı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Grand Theft Auto üzerine odaklanan bir forumda GTA 6'ya ait olduğu iddia edilen oyun içi görüntüler paylaşıldı. Kısa sürede oyun gündemini meşgul eden bu sızıntı, onlarca oyun içi görüntüyü ve kaynak kodları içeriyordu. Rockstar Games sızıntıyla ilgili başlangıçta bir açıklama yapmasa da sosyal platformlarda yapılan paylaşımları telif hakkı bombardımanına tuttu. Sonunda firma 19 Eylül'de Twitter hesaplarından yaptığı paylaşımda sızıntıyı kabul etti.

Bir hacker saldırısı sonucu sunucularında yer alan dosyaların sızdığı açıklayan Rockstar Games, konuyla ilgili yasal süreçleri başlattıklarını bildirdi. Böylece GTA 6 sızıntılarının gerçekten de oyuna ait olduğu kesinleşmiş oldu.

Son Yılların En Büyük Sızıntısı!

A Message from Rockstar Games pic.twitter.com/T4Wztu8RW8 — Rockstar Games (@RockstarGames) September 19, 2022

Rockstar Games, yaptığı açıklamada erişim yetkisi olmayan üçüncü taraf kişilerin sunucularına eriştiklerini ve illegal olarak dosyaları indirdiklerini belirtti. Sızdırılan dosyalar arasında GTA 6'nın oyun içi görüntülerinin yanında GTA 5'in kaynak kodları da yer alıyor. Hatta kesinleşmiş bir iddia olmasa da Telegram gruplarında saldırıdan sorumlu olduğunu söyleyen bir hacker, GTA 5 kaynak kodlarını 5 Bitcoin karşılığında kimliği belirsiz birine sattı.

"Gelecek oyunumuz hakkında detayları bu şekilde öğrendiğiniz için üzgünüz. Sıradaki Grand Theft Auto oyunuyla ilgili çalışmalarımız planlandığı şekilde devam edecek ve siz oyuncularımıza beklentilerinizi aşan bir deneyim sunmaya her zamanki gibi kararlıyız. Oyun hazır olduğunda 'doğru' olan yolla sizlere tanıtımını yapacağız." -Rockstar Games Ekibi

Rockstar Games'in böylesine büyük bir sızıntı karşısında alacağı aksiyonlar hala muamma. Firmanın oyunu çıkarma serüveni büyük bir sorunla karşı karşıya diyebiliriz. Çünkü oyun firmaları genellikle ürünlerini gizli tutarak belirli bir heyecan yaratmayı amaçlar. Bir oyundan böylesine büyük bir sızıntı olduğunda ise oyuncular heyecanlarını bir kenara bırakıp en sert şekilde oyunu eleştirir. Oyun camiasında sızan görüntüler hakkında genellikle olumlu görüşler hakim olsa da Rockstar Games artık çok daha iyisini başarmak zorunda.