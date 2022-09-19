GTA 6 Araçları, Silahları ve Daha Fazlası Ortaya Çıktı!

GTA 6 araçları, silahları, oynanış özellikleri gibi yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan bilgiler, oyunun oynanış sistemine ve haritasına da ışık tutuyor. Peki, Grand Theft Auto serisinin yeni oyununda oyuncular neler ile karşılaşacak? Konuya dair detaylar haberimizde.

Geçtiğimiz hafta sonu GTA 6, oynanış videoları ile gündeme geldi. Sızdırılan videolar, dünya çapında milyonlarca oyuncuyu önemli ölçüde heyecanlandırdı. Gerçekleşen sızıntı ile beraber yeni açık dünya oyunu ile ilgili oldukça önemli bilgiler gün yüzüne çıktı.

GTA 6 Araçları ve Silahları Dahil Yeni Bilgiler Sızdırıldı

Mp1st'teki habere göre Grand Theft Auto VI isimli oyun ile birlikte Vice City haritasına yeniden döneceğiz. Haritada GTA Vice City'deki Malibu club isimli mekân da bulunacak. Bunların haricinde Port Gelhorn isimli yeni bir bölge de yer alacak.

Merak içerisinde beklenen yapımda silahları yerden alabileceksiniz. Ayrıca istediğiniz silahı diğer elinizle kullanabileceksiniz. WhatsUp isimli bir uygulamanın olacağı da ileri sürüldü. Aranma seviyesinde altı yerine beş yıldız olacak. GTA 6 sızıntısına göre Polisler artık sürdüğünüz aracı tanıyacak.

Gece gündüz döngüsünün yer alacağı belirtilen oyunda artık insanları omzunuzda taşıyabileceksiniz. Oyunda Lucia ve Jason isimli olmak üzere iki farklı oynanabilir karakter olacak. Karakterden karaktere geçiş sistemi, Grand Theft Auto 5'tekine benzeyebilir. Peki, oyunda hangi silahlar ve araçlar yer alacak?

GTA 6 Araç Listesi

F250 pikap

Sanchez motosiklet

Fan boat

Polis arabası

Ford explorer

Ford bronco

1950'lerin arabası

Cargo van

Araziler için yükseltilmiş pikap

El Camino

Kapalı kasaya sahip kamyon

Crown Vic

Hatchback araç

Travel Van

Saturn (İki kapılı)

Station wagon aracı

Range Rover

Honda sedan (4 kapılı)

BMW 4door Sedan

Aston Martin

Teslimat kamyonu

GTA 6 Silah Listesi

Bıçak

Tabanca

Ağır makineli silah

El bombası

Flaş bombası

Sis bombası

Keskin nişancı tüfeği

El feneri

Roket

Zıpkın

Compact SMG

Slim Jim

Golf sopası

Beyzbol sopası

Levye

Hunter sniper

Kurmalı / sürgülü keskin nişancı tüfeği

molotofkokteyli

Bilardo ıstakası

Assault Riffle

Micro SMG

Grand Theft Auto 6 isimli oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca olası GTA 6 sistem gereksinimleri yazımıza da göz atabilirsiniz.