GTA 6 Araçları, Silahları ve Daha Fazlası Ortaya Çıktı!
GTA 6 araçları ve silahları, uzun bir süredir oyuna dair en fazla merak edilen konuların başında geliyordu. Yeni sızıntı, merak edilen soruyu yanıtlıyor.
GTA 6 araçları, silahları, oynanış özellikleri gibi yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan bilgiler, oyunun oynanış sistemine ve haritasına da ışık tutuyor. Peki, Grand Theft Auto serisinin yeni oyununda oyuncular neler ile karşılaşacak? Konuya dair detaylar haberimizde.
Geçtiğimiz hafta sonu GTA 6, oynanış videoları ile gündeme geldi. Sızdırılan videolar, dünya çapında milyonlarca oyuncuyu önemli ölçüde heyecanlandırdı. Gerçekleşen sızıntı ile beraber yeni açık dünya oyunu ile ilgili oldukça önemli bilgiler gün yüzüne çıktı.
GTA 6 Araçları ve Silahları Dahil Yeni Bilgiler Sızdırıldı
Mp1st'teki habere göre Grand Theft Auto VI isimli oyun ile birlikte Vice City haritasına yeniden döneceğiz. Haritada GTA Vice City'deki Malibu club isimli mekân da bulunacak. Bunların haricinde Port Gelhorn isimli yeni bir bölge de yer alacak.
Merak içerisinde beklenen yapımda silahları yerden alabileceksiniz. Ayrıca istediğiniz silahı diğer elinizle kullanabileceksiniz. WhatsUp isimli bir uygulamanın olacağı da ileri sürüldü. Aranma seviyesinde altı yerine beş yıldız olacak. GTA 6 sızıntısına göre Polisler artık sürdüğünüz aracı tanıyacak.
Gece gündüz döngüsünün yer alacağı belirtilen oyunda artık insanları omzunuzda taşıyabileceksiniz. Oyunda Lucia ve Jason isimli olmak üzere iki farklı oynanabilir karakter olacak. Karakterden karaktere geçiş sistemi, Grand Theft Auto 5'tekine benzeyebilir. Peki, oyunda hangi silahlar ve araçlar yer alacak?
GTA 6 Araç Listesi
- F250 pikap
- Sanchez motosiklet
- Fan boat
- Polis arabası
- Ford explorer
- Ford bronco
- 1950'lerin arabası
- Cargo van
- Araziler için yükseltilmiş pikap
- El Camino
- Kapalı kasaya sahip kamyon
- Crown Vic
- Hatchback araç
- Travel Van
- Saturn (İki kapılı)
- Station wagon aracı
- Range Rover
- Honda sedan (4 kapılı)
- BMW 4door Sedan
- Aston Martin
- Teslimat kamyonu
GTA 6 Silah Listesi
- Bıçak
- Tabanca
- Ağır makineli silah
- El bombası
- Flaş bombası
- Sis bombası
- Keskin nişancı tüfeği
- El feneri
- Roket
- Zıpkın
- Compact SMG
- Slim Jim
- Golf sopası
- Beyzbol sopası
- Levye
- Hunter sniper
- Kurmalı / sürgülü keskin nişancı tüfeği
- molotofkokteyli
- Bilardo ıstakası
- Assault Riffle
- Micro SMG
Beklenen GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?
GTA 6 ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı, dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından oldukça uzun bir süredir merak ediliyor.
Grand Theft Auto 6 isimli oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca olası GTA 6 sistem gereksinimleri yazımıza da göz atabilirsiniz.
YORUMLAR