Rockstar Games'e Şok: GTA 6 Bu Ülkede Yasaklanabilir

GTA 6 son zamanlarda ilginç gelişmeler ile gündeme gelmeye devam ediyor. Serinin eski oyunları dünya genelindeki pek çok farklı ülkede yasaklanmıştı. Güncel oyun da bu geleneceği sürdürecekmiş gibi görünüyor. GTA 6 Rusya'da yasaklanabilir. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

GTA 6 Rusya'da Yasaklanacak Mı?

Yakın bir zaman önce yaşanan gelişmeye bakılırsa, Bryansk Bölge Duması üyesi ve aynı zamanda da Dünya Rus Halk Konseyi başkan yardımcısı Mikhail Ivanov tarafından bulunulan girişim ile genç oyuncular üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği düşüncesi ile GTA 6 için ülkede yasaklanma kararının alınması gerektiğini savundu. Gerekçe ise oyunun içeriğinde yer alan bazı sahnelerin toplumdaki ahlâki yapıya zarar verebileceği düşüncesi oldu.

Ivanov, GTA 6 için, sıradan bir eğlence ürünü olmadığını ve geniş kitlelere ulaşması ile gençler üzerinde güçlü bir etki yarattığını söylüyor. Bu durumda da tehlikeli bir etki aracı olabileceğini de sözlerine ekledi.

Bu girişimin sonucunda, bir yol ayrımına gelinmiş. GTA 6 Rusya genelinde bütünüyle yasaklanacak veya ülke için zararlı içeriklerden arındırılmış özel bir versiyon sunulacak. Her ne kadar ikinci seçenek Ivanov'a göre daha olumlu görünse de, Rockstar Games için yasal yükümlülükler getirilmesi gerektiğini de savunuyor.

Bildiğiniz gibi geçmişte Rusya bazı oyunları tamamen yasaklamış veya içerik sansürüne gitmişti. Şimdilik GTA 6 için akıbetin ne olacağı bilinmiyor iken, Rockstar Games ve çatı şirketi Take-Two Interactive tarafından herhangi bir açıklama gelmiş değil. Gelişmeleri takipte olacağız.