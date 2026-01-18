Rockstar'dan Kanser Hastasına GTA 6 Jesti: Dileği Gerçek Oluyor!

Oyun dünyasının şüphesiz en çok beklenen yapımı olan GTA 6 hakkında son zamanlarda ne yazık ki pek de iç açıcı haberler almıyorduk. Sürekli gündeme gelen erteleme iddiaları ve oyunun çıkış tarihinin 2027'ye sarkma ihtimali serinin hayranlarını bir hayli üzmüş durumda.

Ancak bu kez Rockstar cephesinden gelen bir haber tüm bu tartışmaları bir kenara bırakıp yüreklerimizi ısıtacak cinsten. İddialara göre şirket sadece birkaç aylık ömre sahip olan bir kanser hastasının dileğini yerine getirerek GTA 6'yı herkesten önce deneyimlemesini sağlayacak. İşte detaylar!

Kanser Hastası Hayran GTA 6'yı Erkenden Oynayabilecek

Ubisoft Toronto stüdyosunda geliştirici olarak çalışan Anthony Armstrong geçtiğimiz günlerde LinkedIn üzerinden duygusal bir paylaşım yayınladı. Armstrong bir akrabasının uzun süredir kanserle savaştığını ve doktorların kendisine ne yazık ki 6 ila 12 ay arasında bir ömür biçtiğini açıkladı.

Yaptığı paylaşımda bu kişinin çok büyük bir GTA hayranı olduğu ancak hastalığın ilerlemesi nedeniyle yeni oyunun resmi çıkışını göremeyeceğini belirten Amstrong, hastaya oyunu erkenden görme şansı verilmesi için Rockstar'a çağrıda bulundu.

Kısa bir süre içerisinde gündem olan bu paylaşım Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two'yu harekete geçirdi. Armstrong yaptığı yeni bir paylaşımla CEO'nun kendisine ulaştığını ve konuyla ilgili Rockstar ekibiyle görüşme sağladıklarını duyurdu.

Yapılan görüşmelerin ardından Armstrong takipçilerine müjdeli haberi verdi. Rockstar cephesinden harika haberler aldığını dile getiren geliştirici, hasta yakınının GTA 6'yı deneyimleme şansı bulacağını işaret etti. Ancak yayınlanan bu paylaşım kısa bir süre içerisinde silindi. Gönderinin olası bir gizlilik anlaşması gereği silindiği düşünülüyor.

Benzer Bir Hikaye RDR2 İçin de Yaşandı

Aslına bakacak olursanız Rockstar Games'in bu hassas davranışı aslında bir ilk değil. Şirket 2018 yılında da benzer bir duruma sahip olan bir kanser hastasının Red Dead Redemption 2'yi çıkışından haftalar önce oynamasını sağlamıştı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.