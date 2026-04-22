Apple'ın Efsane Kulaklığının Özel Sürümü Yolda! Jennie İmzalı Olacak

Apple'ın sahibi olduğu Beats, önemli bir iş birliğinin altına imza attı. Dünyanın en ünlü müzik gruplarından biri olan Blackpink'in öne çıkan üyelerinden Jennie ile anlaşma yapan marka, Beats Solo 4'ün Jennie özel sürümünü tanıttı. Bu sürümde Jennie'nin imzası bulunuyor. Kulaklıkla ilgilenenleri de önemli hediyeler bekliyor.

Beats Solo 4'ün Jennie Sürümünün Özellikleri Neler?

Sürücü: 40 mm sürücüler

40 mm sürücüler Uyumluluk: Android ve Apple cihazlarla uyumlu

Android ve Apple cihazlarla uyumlu Pil Ömrü: Tek şarjla 50 saate kadar

Tek şarjla 50 saate kadar Hızlı Şarj: Sadece 10 dakikalık şarj ile 5 saatlik müzik dinleme süresi

Sadece 10 dakikalık şarj ile 5 saatlik müzik dinleme süresi Bağlantı: Bluetooth 5.3

Bluetooth 5.3 Uzamsal Ses Desteği: Mevcut

Mevcut Ağırlık: 217 gram

Beats Solo 4'ün Jennie Sürümünün Pil Ömrü Ne Kadar?

Beats Solo 4'ün Jennie imzalı sürümü, tek şarjla 50 saate kadar pil ömrü sağlıyor. Bu özellikle uzun yolculuklar için ideal bir model olduğu anlamına geliyor. Öte yandan gün içinde cihazı çok fazla şarj etmeyi sevmeyenler için de kurtarıcı olma potansiyeli taşıyor. Sabah evden çıkarken genellikle çok az zamanınız oluyorsa 10 dakika şarj ederek 5 saat müzik dinleme süresi elde edebiliyorsunuz.

Beats Solo 4'ün Jennie Sürümünün Ses Kalitesi Nasıl?

Kulaklık, 40 mm sürücülerle birlikte geliyor. Bu önemli bir avantaj. Bilindiği üzere sürücü ne kadar büyük olursa kulaklık da o kadar hava hareket ettirebiliyor. Böylece daha güçlü baslara da sahip olunabiliyor. Ayrıca basların yoğunlaştığı düşük frekanslar ile tizlerin ağırlıkta olduğu yüksek frekanslar arasındaki geçişler de daha dengeli hâle geliyor. Dolayısıyla siz de keyifli bir müzik dinleme deneyimi elde edebiliyorsunuz.

Beats Solo 4'ün Jennie Sürümünde Uzamsal Ses Desteği Var mı?

Yeni kulak üstü kulaklık, uzamsal ses desteği sunuyor. Bilmeyenler için bu özellik, sesin sadece sağ ve soldan değil, tüm yönlerden gelmesini sağlıyor. Size 360 derecelik sanal ses ortamı sunarak sesin sanki gerçekten de yanınızdan geliyormuş gibi hissetmenize sebep oluyor. Böylece dinlenen şarkılardan keyif almak da kolaylaşıyor.

Beats Solo 4'ün Jennie Sürümü ile Neler Hediye Edilecek?

Beats Solo 4'ün Jennie özel sürümü, orijinal modelden farklı olarak ünlü K-pop yıldızına özgü detaylar içerecek. Cihaz, şık bir siyah tona sahip olacak. Kutudan Jennie imzalı özel bir şarj kutusu ve kulaklığa takılabilen iki adet fiyonk çıkacak. Böylelikle şarkıcının hayranları da tamamen onun tarzını benimseyebilecek.

Beats Solo 4'ün Jennie Sürümü Türkiye'de Satılacak mı?

Beats Solo 4 şu an Türkiye'de 11 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu, size özel sürümün de Türkiye'ye gelebileceğini düşündürebilir ama bu tür özel sürümlerin genellikle sınırlı sayıda belirli bölgelere özel olarak sunulduğunu unutmamak gerekiyor. 24 Nisan'da Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Güney Kore, Japonya, Tayvan ve İngiltere'de satışa sunulacak. Bunların arasında ne yazık ki Türkiye yer almıyor. Eğer planlarda değişiklik olmazsa ne yazık ki Jennie hayranları bu özel sürümü alamayacak.

Editörün Yorumu

Normalde K-pop dinleyen birisi değilim ama bir dönem her gün karşıma çıkmaya başladığı için Jennie'yi ben de dinlemiştim. Bana çok uzak bir müzik türü olduğunu düşünsem de şarkıları epey ilgimi çekmişti. Hâlâ her gün açıp dinlemiyorum ama denk geldikçe şarkılarını atlamıyorum. Eğer benim aksime günün büyük bir kısmını onun şarkılarını dinleyerek geçiriyorsanız muhtemelen bu kulaklığa da ilginiz çok yüksek olacaktır. Ne yazık ki yakınlarda Türkiye'ye gelecek gibi görünmüyor. O yüzden gelecekteki anlaşmaları beklemekte fayda var.