Şarj Cihazının Yerini Unutturacak Telefon Geliyor! Özel Soğutma Var

OPPO, bu yılın başlarında K15 Pro, K15 Pro+, K15 Turbo ve K15 Turbo Pro modellerini tanıttı. Ne var ki standart model, bunların arasında yer almadı. Şirket, şimdi de bu modeli de mevcut akıllı telefonların arasına katmaya hazırlanıyor. OPPO K15 olarak adlandırılan standart modelin lansman öncesinde kritik özellikleri doğrulandı.

OPPO K15'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç İşlemci: Dimensity 7360

Dimensity 7360 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB

256 GB Özel Soğutma Sistemi: Mevcut

Mevcut Arka Kamera: OIS (Optik Görüntü Sabitleme) destekli 50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera

OIS (Optik Görüntü Sabitleme) destekli 50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya Kapasitesi: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Android 16 tabanlı ColorOS 16 Dayanıklılık: IP69 sertifikası

IP69 sertifikası Renk Seçenekleri: Beyaz ve gri

OPPO K15'in İşlemcisi Nasıl Performans Sunacak?

OPPO K15'te yer alacak olan Dimensity 7360 işlemcisi, sosyal medyada gezinme, aynı anda birden fazla uygulama kullanarak işleri yönetme, çeşitli web sitelerini gezme gibi amaçlarla kullanıma uygun, performans sorunu yaşatmayan bir işlemci. 4 nm üretim süreciyle geliştirilmesi ve bunun özel soğutma sistemi ile desteklenmesi sayesinde birçok popüler oyunda da etkileyici performans sunacaktır.

Fikir vermesi açısından daha önce vivo V70 FE ve vivo Y51 Pro 5G gibi modellerde de kullanılan bu işlemcinin oyunlarda sunduğu ortalama FPS değerlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

OPPO K15'te Kaç mAh Batarya Bulunacak?

Android telefon, 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Günümüzde amiral gemisi telefonların bile 5.000 mAh civarı bataryaya sahip olduğunu göz önüne alırsak bu değerin kullanıcılar açısından son derece yeterli olacağı söylenebilir. İşlemcinin verimliliğini de göz önüne alırsak gün boyu yoğun kullanımda bile oldukça uzun bir süre kullanım süresi sağlayacaktır.

Cihaz, 80W hızlı şarj teknolojisini de destekleyecek. Normalde bu kadar yüksek kapasiteye sahip bir bataryayı şarj etmek saatler alabilirdi ama OPPO, 80W hızlı şarj desteği sayesinde kullanıcıların priz başında uzun saatlerce beklemesine gerek bırakmayacak. Sürekli şarj cihazı taşımaktan sıkılanlar için ideal seçenekler arasında yer alacağı kesin.

OPPO K15'in Kamerası Beklentileri Karşılayacak mı?

OPPO K15'in arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip optik görüntü sabitleme destekli bir kamera yer alıyor. Buna da 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön yüzeyde de 50 m egapiksel çözünürlüğünde bir kamera mevcut.

Ana kamerada OIS desteği olması kesinlikle büyük artı. Yürürken kayıt alıyorsanız titremeleri minimum seviyeye indirecektir. Gece çekimlerinde eliniz titrese dahi kötü sonuçlar elde etmenin önüne geçecektir. Yüksek çözünürlüklü olması da detay kaybını minimize edecektir.

Ultra geniş açılı kameranın segmentine göre epey etkileyici olduğunun altını çizmek gerek. Pek çok rakip telefonda 8 megapiksel çözünürlüğünde ya da 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameralar yer alırken bu telefondaki 50 megapiksel çözünürlüğündeki ultra geniş açılı kamera, manzara fotoğraflarını çok daha net ve detaylı şekilde yakalamayı mümkün kılacaktır.

Ön tarafta 50 megapiksel çözünürlüklü kamera bulunması da önemli. Instagram ve benzeri sosyal medya uygulamalarında paylaşacağınız selfielerde yüz detaylarının daha iyi korunmasını sağlayacaktır. Bunları göz önüne alacak olursak pek çok kişinin beklentisini karşılayacağı aşikâr.

OPPO K15 Ne Zaman Tanıtılacak?

Paylaşılan bilgilere göre OPPO K15, 24 Temmuz'da resmî olarak tanıtılacak. Bununla birlikte akıllı telefonun şu an eksik olan birçok özelliği de açıklığa kavuşacak. Ayrıca fiyat gibi şimdilik belirsizliğini koruyan detaylar da netlik kazanacak. Hatırlatmak gerekirse OPPO K14, Mart 2026'da tanıtılmıştı.

OPPO K15'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO K14 için 194 dolar (9 bin 149 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Yeni akıllı telefon, bir önceki modele göre donanım tarafında önemli iyileştirmelerle piyasaya sürülecek. Bunu göz önüne alacak olursak OPPO K15'in fiyatı da 230 dolar (10 bin 847 TL) civarında olabilir.

OPPO K15 Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO'nun şu an Türkiye'de birçok akıllı telefon modeli satılıyor. Find X, Find N ve A serisi buna örnek olarak verilebilir. Ne var ki satışta olan modellerin arasında K serisinden herhangi bir telefon yer almıyor. O yüzden K15'in de serinin önceki modelleri gibi Türkiye'deki kullanıcılarla doğrudan buluşması muhtemel görünmüyor.

Editörün Yorumu

OPPO K15'in geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek akıllı telefon olacağını düşünüyorum. İşlemcisi günlük kullanım için ideal. Oyunlarda da kötü bir performans sağlamıyor. Elbette yoğun efektler içeren Genshin Impact ve Honkai Star Rail gibi yapımlarda düşük FPS değerleri görebiliyor, takılmalar yaşayabiliyorsunuz ama Call of Duty Mobile gibi popüler oyunlarda oynayışınızı kötü etkilemeyecektir.