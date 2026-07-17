GTA Benzeri Oyun Dâhil 3 Oyun Kısa Süre Ücretsiz! Süre Bitmeden Oynayın

Steam'de üç adet oyun geçici bir süreliğine oynaması ücretsiz hâle geldi. Tür açısından epey bir çeşitlilik söz konusu. Bu yeni fırsat kapsamında çok oyunculu oyunlardan aksiyon ve simülasyona kadar birçok popüler türde oynayacak bir oyun bulmak mümkün. Ne var ki sınırlı süre olduğu için biraz acele etmek gerekiyor.

Steam'de Hangi Oyunlar Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu?

Steam'de Empyrion - Galactic Survival, Super Battle Golf ve MindsEye, sınırlı bir süre boyunca geçerli fırsat sayesinde oynaması ücretsiz hâle geldi. Oyunlardan ilki normalde 10.49 dolar (494 TL), ikincisi 4.99 dolar (235 TL), üçüncüsü ise 16.49 dolara (777 TL) satılıyor. Tahmin edebileceğiniz üzere fırsatı sadece belirli süre zarfında değerlendirebiliyorsunuz.

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Bu oyunlar, 20 Temmuz 2026 saat 20.00 itibarıyla yeniden ücretli hâle gelecek. Şu andan itibaren oynamaya başlarsanız bugün de dahil olmak üzere dört gün boyunca hiçbir ücret ödemeden bunların neler sunduğunu yakından deneyimleyebilirsiniz. Ama kalıcı olarak dağıtılmadıkları için süre sona erdikten sonra onlara erişiminizi kaybedeceğinizi unutmayın.

Steam'de Sınırlı Süre Ücretsiz Oyunlar Nasıl Oynanır?

Steam'in masaüstü istemcisini -bu çok önemli, mobil uygulamada oyunu yükleyemezsiniz- açın.

Mağazaya gidin.

Arama kısmına oyunlardan birinin adını yazın.

Eşleşme sağlandıktan sonra oyunun adının üzerine basın.

"Oyunu Oyna" butonuna basarak oyunu oynamaya başlayın.

Empyrion - Galactic Survival Nasıl Bir Oyun?

Uzay oyunları arasında konumlanan Empyrion - Galactic Survival, bizi büyük bir galaksinin tam ortasında bırakıyor. Hayatta kalma, inşa etme ve simülasyon mekanikleri bir arada. Minecraft'ın sonsuz dünya anlayışını uzaya uyarlayan bu yapımda çaresizce tek başınıza hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Yabancı gezegenlerde canavarlara, zehirli atmosfere ve oksijensizliğe karşı büyük bir mücadele veriyorsunuz.

Amacınız, kendi uzay geminizi inşa edip gezegenden ayrılmak. Bu süre zarfında yeni yıldız sistemlerini, çeşitli uzay istasyonlarını ve uzaylı kalıntılarını keşfediyorsunuz. Küçük bir yerle başlayıp zamanla büyük gezegen üsleri, uzay istasyonları ve savaş gemileri inşa ederek kendi uzay imparatorluğunuzu da kurabiliyorsunuz.

Super Battle Golf Nasıl Bir Oyun?

Arkadaşlarla oynanabilen oyunlar arasında yer alan Super Battle Golf, gülmekten oynayamayacağınız türden bir oyun. Klasik ve sıkıcı golf oyunlarından sıkıldıysanız oynanışa epey renk getiren bu oyunu denemek isteyeceksinizdir. Oyunun en iyi yanlarından biri, sıra beklemeye gerek olmaması. Herkes aynı anda topa vurup koştururken arkadaşınızın oyununu mahvedebiliyorsunuz.

Sadece iyi vuruş yapmak da yeterli değil. Arkadan gelen arkadaşınızın size atacağı eşyalara karşı da çok dikkatli olmanız gerek. Oyunda gerçek fizik kurallarına bağlı kalınmadığını belirtelim. Arkadaşınıza arabayla çarpmanız hâlinde gökyüzüne doğru uçuyor. Tabii, oyunda sesli sohbet sadece yakınlık bazlı olduğu için o gökyüzünde süzülürken muhtemelen ne dediğini duymayacaksınızdır.

MindsEye Nasıl Bir Oyun?

MindsEye için GTA ve Cyberpunk benzeri mekaniklere ve görselliğe sahip olan bir oyun diyebiliriz. Eski bir asker var, anıları kayıp. Kafasının içindeyse tam olarak ne işe yaradığını bilmediği bir implant bulunuyor. Karşınızda ise yapay zeka tarafından yönetilen bir şehir bulunuyor. Tüm bunlar size bir yerden tanıdık geldi mi?

Çatışma anında arkadan gizlice yaklaşıp düşmanın silahını hackleyebiliyor, savaşırken bir yandan da çevredeki otomatik silahları kendi lehinize kullanabiliyorsunuz. Bu arada bilindiği üzere oyunlarda hikâye bittiğinde genellikle harita bomboş gibi hissedersiniz. Fakat MindsEye'ın arkasındaki ekip, oyuna düzenli olarak yeni görevler, yarışlar ve bulmacalar ekliyor. Böylece şehir de sürekli canlı hissettiriyor.

Editörün Yorumu

Steam'de geçici süreliğine ücretsiz olan oyunlar arasından özellikle MindsEye'ı görmek beni sevindirdi. Oyun ilk piyasaya sürüldüğü dönemde pek çok olumsuz eleştiri almıştı. Ama oyuncu topluluğundan gelen son incelemelerin "çoğunlukla olumlu" olduğuna bakılırsa geliştirici sonunda bir şeyleri düzeltmiş gibi görünüyor. O yüzden henüz denemediyseniz oynamanın tam sırası olduğunu düşünüyorum.