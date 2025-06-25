Oyun Dünyası Şaşkın! GTA 6 Ön Yüklemeye Açıldı

Efsanevi Grand Theft Auto serisinin yeni halkası GTA 6 için heyecan dorukta. Aralık 2023’te yayınlanan ilk fragmanla resmi olarak duyurulan oyun, geçtiğimiz aylarda yayınlanan ikinci fragmanla yeniden gündeme oturdu. Bu gelişmelerin ardından önce PlayStation Store’da listelenen yapım, kısa süre önce Xbox Store’da da yerini aldı.

Artık Xbox kullanıcıları GTA 6’yı istek listesine ekleyebiliyor. Ancak bu sadece basit bir listeleme değil. Aktarılan bilgilere göre oyunu listeye ekleyen kullanıcılar, indirme işlemi de başlatabiliyor. Peki nasıl? İşte ayrıntılar...

Xbox Store’da Listelenen GTA 6 İçin İndirme Seçeneği Açıldı

Xbox Series X/S kullanıcılarının erişimine açılan GTA 6 sayfası, istek listesine ekleyen bazı kullanıcılar için indirme seçeneğini de aktif hale getirdi. Ancak bu dosya beklendiği gibi tam oyun içeriğini sunmuyor. Yaklaşık 300 MB boyutundaki bu indirme, yalnızca sistemde yer kaplayan bir yer tutucu niteliğinde. Yani oyun henüz oynanabilir değil ancak bu küçük dosya gelecekteki kurulumlar için bir ön hazırlık görevi görüyor.

İlginç olan nokta ise bu ön yükleme sisteminin PlayStation Store’da yer almaması. Neden yalnızca Xbox kullanıcılarına sunulduğu ise şu an için belirsizliğini koruyor. Ancak bu durum oyun dünyasında dikkat çeken yeni bir tartışma başlattı. Başrollerinde Jason ve Lucia adlı karakterlerin yer alacağı GTA 6, tüm bu gelişmelerle birlikte ses getirmeye devam ediyor.

GTA 6 Çıkış Tarihi

Başlangıçta 2025 Sonbaharında piyasaya sürülmesi planlanan GTA 6, Rockstar Games’in yaptığı son açıklamayla birlikte 26 Mayıs 2026 tarihine ertelendi. Şirket, beklentileri karşılayacak kaliteyi yakalamak için daha fazla zamana ihtiyaç duyuyor gibi görünüyor.

Öte yandan oyunun PC sürümü için ise hala belirsizlik sürüyor. Henüz bunun için bir tarih açıklanmadı. Ancak Take-Two Interactive CEO’su, önceki oyunlarda olduğu gibi konsollardan sonra PC sürümünün geleceğini işaret eden bir açıklama yapmıştı.

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