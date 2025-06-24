GTA 6 Gerçekleri Ağır Geldi: 60 FPS Desteği Yok

Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri olan Grand Theft Auto 6, henüz çıkmadan büyük bir tartışmanın merkezine yerleşti. Digital Foundry tarafından yapılan teknik analizler, oyunun yeni nesil konsollarda dahi 60 FPS çalışmayabileceğini gösteriyor.

Şimdiye kadar ortaya çıkan görüntüler ve fragmanlara bakılınca, 2026'da çıkış yapacak GTA 6'da özellikle ışıklandırma ve yansımalar için kullanılan RTGI (ışın izleme küresel aydınlatma) ve RT yansıma teknolojilerinin yer aldığı görülüyor. Digital Foundry ekibine göre bu teknolojilerin oyunda yer alması, saniyede 60 kare performans alımı için bir engel teşkil ediyor.

60 FPS GTA 6 Sinematiğine Veda

Teknik editör Will Judd'ın yaptığı açıklamaya göre 60 FPS desteği gelse bile sadece oynanış kısmında geçerli olabilir. Oyun, sinematik sahneler araya girdiğinde 30 FPS'e düşmek zorunda kalacak. Çünkü GTA 6'da kullanılan ışıklandırma ve yansımaları 60 FPS'e göre yeniden inşa etmeye kalkmak, yeni bir oyun yaratmak kadar zahmetli bir iş. Üstelik görsel bütünlüğün tamamen bozulması gibi bir riski de var. Bu sebeple Rockstar Games'in böyle bir risk alacağı düşünülmüyor.

Kullanıcıların bu konudaki tepkisi ise karışık oldu. Konsol oyuncularının çoğu "ben zaten 30 FPS'e razıydım, çıksın yeter" modunda yorumlar yapıyor. Bazısı ise 30 FPS'in "göz kanattığını" savunarak PC sürümünü bekleyeceğini savunmuş. Bazı yorumlar şöyle:

Bu devirde 30 FPS oyun mu kaldı?

30 FPS konsolda gözümü ağrıtıyor.

Hiç beklediğim gibi değil ama muhtemelen bugün çıksa yine de alırdım.

Anlaşılan yine PC için çıkmasını bekleyeceğiz.

PS5 için bile 60 FPS getirilemeyecekse o kadar güçlü donanımın ne anlamı kalıyor?

Öte yandan Rockstar Games bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak PS5 ve Xbox Series X/S gibi güçlü donanımların bile 60 FPS için yetersiz kalma ihtimali, oyun dünyasını hayal kırıklığına uğratmış durumda.

Sizce GTA 6 konsol performansı 30 FPS'te sabitlenecek mi? Siz PC versiyonunu mu bekleyeceksiniz yoksa çıktığı gibi alacak mısınız? Yorumlarda buluşalım.