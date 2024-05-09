GTA 6'dan Yeni Afiş ve Ekran Görüntüsü Paylaşılacağı Açıklandı: Peki Ne Zaman?

GTA 6 hayranlarının sürekli olarak oyunun çıkış tarihinde bir ertelenme haberini alması ve ortalıkta sürekli çeşitli iddiaların dolanması, beklentilerini hüzünle sonuçlandırabiliyor.

Rockstar Games'in çok yakında Grand Theft Auto 6 için yeni haberler ve işaretler paylaşacağına dair yeni iddialar gelmeye başladı. Hatta bahsi geçen yeni haberlerin oyunun içinden yeni ekran görüntülerini ve yeni bir afişi kapsadığı da söyleniyor.

Rockstar Games'in İddiaları Destekler Şekilde Hareket Ediyor

Bundan tam 5 ay önce sızdırılması sonrasında hızlıca fragmanı paylaşılan GTA 6, bu tanıtım videosuyla adeta YouTube rekoru kırmasını sağladı. Milyonlarca kişi tarafından izlenen ve binlerce hayran tarafından paylaşılan fragman, gerçekçi grafikleri ile fazlasıyla konuşulmuştu.

Bir takım ekran görüntülerinin ve afişinin de son derece beğenildiği oyunla ilgili Rockstar Games'in yeni paylaşımlar yapacağına dair iddialar gelmeye başladı. Bu iddiaları güçlendiren şey ise Rockstar Games'in API güncellemesi ve sosyal medya hesaplarında geniş çaplı bir temizlik yapmasından kaynaklanıyor.

Öte yandan Take-Two'nun 16 Mayıs'ta kazanç açıklaması yaparken GTA 6'ya dair de birkaç yeni bilgi, ekran görüntüsü ve kapak resminin gösterilmesi bekleniyor. Oyunun her ne kadar 2025'te çıkacağı kesinleşmiş olsa da, oyuna dair daha fazla detayın ortaya çıkma ihtimali bile hayranları heyecanlandırmaya yetiyor.

GTA 6'nın Rekor Kıran Fragmanı