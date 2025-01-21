Bu Kampanyayı Kaçırmayın: Sevilen Oyunların Fiyatı Dibi Gördü!
Dijital mağaza Steam'de başlayan kampanya ile beraber popüler oyunların fiyatı önemli ölçüde düştü. İşte kampanyanın detayları!
Steam'de başlatılan bir kampanya ile birlikte popüler oyunların fiyatı önemli ölçüde düştü. %90'a varan indirim sunan kampanya This War of Mine, Frostpunk, The Invincible, Creatures of Ava ve daha pek çok oyunu kapsıyor.
Popüler dijital mağaza Steam'deki "11 Bit Studios Yayıncı İndirimi" isimli kampanya 3 Şubat 2025 tarihinde sona erecek. Kampanyada Savaşta hayatta kalmaya çalışan vatandaşları kontrol ettiğimiz This War of Mine'ın fiyatı yüzde 90 indirim ile 10,49 dolardan 1,04 dolara düştü.
Şehir kurma oyunları oynamayı seven oyunculara hita peden Frostpunk da yüzde 90 oranında indirime girdi. 84 Metacritic puanıyla dikkat çeken oyun 14,99 dolardan 1,49 dolara düştü. İndirime giren oyunlara aşağıdan göz atabilirsiniz.
Steam'de İndirime Giren Oyunlar
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|This War of Mine
|10,49 dolar
|1,04 dolar
|%90
|Frostpunk
|14,99 dolar
|1,49 dolar
|%90
|Anomaly 2
|7,99 dolar
|79 sent
|%90
|Anomaly: Warzone Earth
|5,79 dolar
|63 sent
|%89
|Anomaly Korea
|2,99 dolar
|89 sent
|%70
|Tower 57
|6,59 dolar
|65 sent
|%90
|SPACECOM
|5,79 dolar
|86 sent
|%85
|Beat Cop
|7,99 dolar
|1,83 dolar
|%77
|Creatures of Ava
|12,49 dolar
|9,44 dolar
|%30
|The Invincible
|13,99 dolar
|8,39 dolar
|%40
|The Thaumaturge
|17,99 dolar
|
9,89 dolar
|%45
|South of the Circle
|7,29 dolar
|3,28 dolar
|%55
Oyunculara Müjde: Steam'de Strateji Oyunlarında %90'a Varan İndirim!
Steam'de başlatılan kampanya ile birlikte çok sayıda strateji oyunu çeşitli oranlarda indirime girdi. İşte kampanyanın detayları!
İndirime giren oyunlar arasından hangilerini satın almayı düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.