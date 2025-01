Bu Kampanyayı Kaçırmayın: Sevilen Oyunların Fiyatı Dibi Gördü!

Steam'de başlatılan bir kampanya ile birlikte popüler oyunların fiyatı önemli ölçüde düştü. %90'a varan indirim sunan kampanya This War of Mine, Frostpunk, The Invincible, Creatures of Ava ve daha pek çok oyunu kapsıyor.

Popüler dijital mağaza Steam'deki "11 Bit Studios Yayıncı İndirimi" isimli kampanya 3 Şubat 2025 tarihinde sona erecek. Kampanyada Savaşta hayatta kalmaya çalışan vatandaşları kontrol ettiğimiz This War of Mine'ın fiyatı yüzde 90 indirim ile 10,49 dolardan 1,04 dolara düştü.

Şehir kurma oyunları oynamayı seven oyunculara hita peden Frostpunk da yüzde 90 oranında indirime girdi. 84 Metacritic puanıyla dikkat çeken oyun 14,99 dolardan 1,49 dolara düştü. İndirime giren oyunlara aşağıdan göz atabilirsiniz.

Steam'de İndirime Giren Oyunlar

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı This War of Mine 10,49 dolar 1,04 dolar %90 Frostpunk 14,99 dolar 1,49 dolar %90 Anomaly 2 7,99 dolar 79 sent %90 Anomaly: Warzone Earth 5,79 dolar 63 sent %89 Anomaly Korea 2,99 dolar 89 sent %70 Tower 57 6,59 dolar 65 sent %90 SPACECOM 5,79 dolar 86 sent %85 Beat Cop 7,99 dolar 1,83 dolar %77 Creatures of Ava 12,49 dolar 9,44 dolar %30 The Invincible 13,99 dolar 8,39 dolar %40 The Thaumaturge 17,99 dolar 9,89 dolar %45 South of the Circle 7,29 dolar 3,28 dolar %55

İndirime giren oyunlar arasından hangilerini satın almayı düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.