Daha GTA 6 Çıkmadan GTA 7'nin Fiyatı Belli Oldu

GTA 6 hiç şüphesiz oyun dünyasının parlayan yıldızı. Yıllardır beklenen Grand Theft Auto 6 için heyecan büyük. Şu ana kadar oyunla ilgili pek çok sızıntı ve dedikodu, sosyal medya platformlarında ve forumlarda tartışma konusu haline geldi. Ancak yakın zamanda gerçekleşen bir söyleşide ortaya çıkan bilgiler; GTA 6'yı atlayıp direkt GTA 7 konusunda fikir veriyor.

Rockstar'ın eski teknik direktörlerinden Obbe Vermeij, YouTuber KiwiTalkz ile yaptığı söyleşide, GTA 6'nın "şimdiye kadarki en pahalı oyun" unvanını uzun süre koruyacağını savundu. Ancak ona göre bu durum, GTA 7 için geçerli olmayacak. Sebebi ise yapay zekânın sahneye çıkacak olması.

GTA 7'nin Ağır İşini Yapay Zekâ Yapacak

Yapay zekâ araçları bugün bile pek çok ağır işi gerçekleştiriyor. Kod yazıyor, kreatif düşünüyor ve işin karmaşık kısımlarını sırtlanıyor. Hatta karmaşık bir kod yığınındaki hataları bulup düzeltecek kadar güçlü hale geldi. GTA 6'nın ve hatta GTA 7'nin çıkışına kadar geçecek sürede yapay zekânın kazanağı güç, hiç şüphesiz bugünün yüzlerce katı üstünde olacak. Vermeij, bu sebepten ötürü GTA 7'nin çok daha kolay tamamlanacağına inanıyor.

Yapay zekâ bir insan gibi düşünüp hissedemediği için her ne kadar yaratıcılık konusunda sınıfta kalsa da, temel iş gücünün otomatikleşmesinde en kritik role sahip olacak. Sanatçılar ve yazarlar ise halen oyun hikayesini şekillendirecek bel kemiği olarak görev yapacaklar.

Asıl Bütçe Animasyona Gidiyor

Vermeij, bir oyunu yaparken en büyük bütçe yükünün sanat ve animasyon departmanlarından kalktığını söylüyor. Şimdiki AI araçlarına bir sahne tarif edildiği zaman karakter renderlarından diyalog oluşturmaya, harita çiziminden sahnelemeye kadar çoğu şeyi yapabiliyor. Ve yıllar sonraki yapay zekâ bu alanlarda çok daha güçlü olacak. Vermeij insan elinin halen sanat ve gerçek düşünme gerektirecek bölümlerde kullanılacağını vurguluyor. İşin ağır kısmını ise yapay zekâ halledecek.

Sanat ve animasyon kısmına çok ağır bütçe ayrılmasına gerek kalmayacağı için GTA 7'nin çok ucuz olacağını öngörüyor. Yapay zekâ sayesinde çarpışma tespiti, fizik motoru gibi birçok temel sistem artık motorun içinde hazır geliyor. Ve bu eğilim giderek daha da yaygınlaşıyor.

GTA 6 Tahmini Fiyatı 80-100 Dolar Arasında

Vermeij, geleceğe çok umutlu baktığını söyledi. Ona göre oyunlar daha ucuz üretilebilecekleri bir yere doğru evrimleşirse daha niş konularda projeler oluşturmak kolaylaşacak. Bu doğrultuda; çıkış fiyatı 80 ila 100 dolar arasında değişecek GTA 6'dan sonra GTA 7'nin çok daha uygun bir fiyata çıkması bekleniyor.

Bugünün dolar kuruyla 100 dolar neredeyse 4.000 TL yapıyor. GTA 7 için henüz resmi bir duyuru doğal olarak yok.