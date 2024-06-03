GTA 6 Gelmeden GTA 7 Hakkında Konuşuluyor: Take-Two Onay Verdi mi? (Video)

Fragmanı yayınlandığı günden itibaren büyük bir sabırsızlık ve heyecan ile beklenen GTA 6'nın henüz piyasaya sürülmesine 1 yıldan fazla zaman varken GTA 7 hakkında konuşulmaya başlandı bile.

30 Mayıs'ta düzenlenen 52. Yıllık Teknoloji, Medya ve Telekom Konferansı'nda konuşan Take-Two CEO'su Strauss Zelnick'e oyunlar arasındaki yayınlanma süresinin artıyor olmasının nedeni soruldu. Bu sırada Zelnick, GTA 7'nin de geleceğini şimdiden kabul etti.

GTA 7 Gerçekten Gelecek mi?

Sunucu, CEO'ya şöyle bir soru yöneltiyor: "Dikkat ederseniz henüz GTA 6'da bile olmadığımızı biliyorum ama şunu düşünüyorum..." tam o sırada Zelnick şaka bir şekilde sunucunun sözünü keserek "GTA 7?" diyor.

There you have it GTA 7 confirmed 😂 pic.twitter.com/vq99sqgqVY — Usman - SKizzle⭐️ (@SKizzleAXE) June 2, 2024

En son piyasaya sürülen GTA 5'ten sonra 12 yıl geçmiş olmasına rağmen GTA 6'nın geleceğini biliyoruz. Ancak GTA 7 için fazla heyecanlanmamak gerek. Çünkü ilk resmi olarak CEO tarafından dile getirilerek onaylanmış olsa da bunun şakadan ibaret olma ihtimali de çok yüksek.

Şakanın gerçek olma ihtimalinin de yüksek olduğu düşünüldüğü zaman herkesin kafasına büyük bir soru işareti belirdi. Özellikle Zelnick'e oyunlar arasındaki zaman farkı sorulduğunda aniden bu şekilde yanıt vermesi oldukça düşündürücü.

Sunucu daha sonra sözlerine şu şekilde devam etti: "Rockstar muhtemelen serilerinin büyük versiyonları arasında 12 yıllık bir boşluk daha olmasını tercih etmezdi." Strauss Zelnick buna da: "Rockstar'ın GTA V'i piyasaya sürmesi ve uzun süre ellerinde beklemesi gibi olmadığını akılda tutmak önemli" dedi.

Şirket CEO'sunun bu açıklamasından anlaşılacağı üzere Rocsktar oyun üzerinde hala çalışmakla meşgul ancak bunun da 12 yıl gibi uzun bir süre olmadığını açıkça belirtiyor. Eğer GTA 7 oyunu olacaksa bunun 12 yıllık uzun bir süre sonra gelmeyeceği düşünülebilir.