GTA 6 Gelmeden GTA 7 Hakkında Konuşuluyor: Take-Two Onay Verdi mi? (Video)

Fragmanı yayınlandığı günden itibaren büyük bir sabırsızlık ve heyecan ile beklenen GTA 6'nın henüz piyasaya sürülmesine 1 yıldan fazla zaman varken GTA 7 hakkında konuşulmaya başlandı bile.

30 Mayıs'ta düzenlenen 52. Yıllık Teknoloji, Medya ve Telekom Konferansı'nda konuşan Take-Two CEO'su Strauss Zelnick'e oyunlar arasındaki yayınlanma süresinin artıyor olmasının nedeni soruldu. Bu sırada Zelnick, GTA 7'nin de geleceğini şimdiden kabul etti.

Sunucu, CEO'ya şöyle bir soru yöneltiyor: "Dikkat ederseniz henüz GTA 6'da bile olmadığımızı biliyorum ama şunu düşünüyorum..." tam o sırada Zelnick şaka bir şekilde sunucunun sözünü keserek "GTA 7?" diyor.

