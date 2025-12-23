GTA İstanbul Projesi Gerçekmiş! Şaşkına Çeviren Açıklama

Oyun dünyasının en köklü serilerinden biri olan Grand Theft Auto (GTA) hakkında yıllar sonra ortaya çıkan bir gerçek, oyuncuları heyecanlandırdı. Rockstar Games'in eski yöneticilerinden biri olan Obbe Vermeij, yıllar önce GTA İstanbul projesini yapmayı planladıklarını ancak projenin iptal edildiğini belirtti.

GTA İstanbul Projesi Gerçekmiş

Eski Rockstar Games yöneticilerinden Obbe Vermeij, verdiği son röportajda şirketin geçmişte İstanbul'u GTA evrenine dahil etmeyi planladığını açıkladı. Vermeij'in sözlerine göre İstanbul'un yanı sıra Moskova, Rio de Janeiro ve Tokyo da potansiyel şehirler arasında yer alıyordu. Hatta Tokyo fikri, neredeyse hayata geçirilecek kadar ilerlemiş.

Proje, GTA serisinin 3D evreninden önceki döneme dayanıyor. Tıpkı GTA London örneğinde olduğu gibi İstanbul için de özel bir oyun düşünülmüş ancak çeşitli sebeplerle bu fikir hayata geçirilememiş ve rafa kaldırılmış. Bu açıklama, yıllardır oyuncular arasında dolaşan GTA İstanbul söylentisini doğrularken gerçekleşmemiş bir hayalin perde arkasını da gün yüzüne çıkarıyor.

Gelecekte bir GTA oyununun İstanbul'da geçip geçmeyeceği belirsizliğini korurken Rockstar Games'in sıradaki büyük projesi GTA 6, Miami'den esinlenerek tasarlanan Vice City'de oyuncularla buluşacak. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan ikinci fragmana göre serinin önceki oyunlarında olduğu gibi GTA 6 da soygun temalı bir oyun olacak.

Serinin yeni oyunu, Jason ve Lucia isimli iki karaktere odaklanacak. Karakterlerin çok detaylı bir şekilde ele alınacağı oyun, GTA serisinin ruhunu yaşatarak aksiyon dolu sahneler içerecek. GTA 6 ise 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkacak. Oyunun PC sürümünün çıkış tarihi henüz açıklanmadı ancak 2027'de gelmesi bekleniyor.

GTA 6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre GTA 6'nın standart sürümü 69,99 sterlin (4.059 TL), Deluxe sürümü 89,99 sterlin (5.218 TL), Premium sürümü ise 109,99 pound (6.377 TL) fiyat etiketine sahip olacak. Konuya dair herhangi bir resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı açık dünya oyununun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.