%93'e Varan İndirimi Kaçırmayın! Ucuz FC 26, GTA 5, RDR 2 ve Dahası
PlayStation mağazasında Ocak İndirimleri başladı. Bununla birlikte GTA 5'ten Red Dead Redemption 2'ye kadar çok sayıda oyun indirime girdi. İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- GTA 5, %50 indirimle 1.399 TL'den 699,50 TL'ye düştü.
- Red Dead Redemption 2, %75 indirimle 2.099 TL'den 524,75 TL'ye düştü.
- EA SPORTS FC 26, %60 indirimle 2.899,99 TL yerine 1.159,99 TL'ye satılmaya başlandı.
PlayStation mağazasında "Ocak İndirimleri" isimli bir kampanya başladı. Bu kampanya ile birlikte spordan aksiyona, açık dünyadan maceraya kadar çeşitli türlerde oyunlar indirime girdi. Bunlar arasında GTA 5, EA SPORTS FC 26 ve Red Dead Redemption 2 dahil olmak üzere çok sayıda oyun bulunuyor. Kampanya 8 Ocak tarihinde sona erecek.
PlayStation Mağazasında Ocak İndirimleri Başladı
Rocksteady Studios tarafından geliştirilen Suicide Squad: Kill the Justice League yüzde 93 oranında indirime girdi. Yayıncılığını Warner Bros. Games'in üstlendiği oyun, kampanya kapsamında 2.099 TL yerien 146,93 TL fiyat etiektiyle satılmaya başlandı. Oyunda Harley Quinn, Deadshot, Kaptan Bumerang ve King Shark bulunuyor.
Rockstar Games tarafından geliştirilen Red Dead Redemption 2 yüzde 75 oranında indirime girdi. En iyi açık dünya oyunları arasında yer alan yapım 2.099 TL'den 524,75 TL'ye düştü. Vahşi Batı temasına sahip olan oyunda tek oyunculu ve çevrim içi modlar mevcut. Oyun hem başarılı oynanış sistemi hem de etkileyici atmosferiyle öne çıkıyor.
Yıllardır popülerliğini devam ettirerek önemli bir başarının altına imza atan GTA 5 yüzde 50 oranında indirime girdi. Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım 1.399 TL yerine 699,50 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Oyunda tek oyunculu modun yanı sıra "GTA Online" isimli bir çevrim içi mod da bulunuyor.
En iyi futbol oyunları arasında yer alan EA SPORTS FC 26 yüzde 60 oranında indirime girdi. Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği oyun 2.899,99 TL yerine 1.159,99 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. 2025 yılının eylül ayında piyasaya sürülen oyunda Türkçe arayüz, Türkçe alt yazı ve Türkçe spiker desteği yer alıyor.
PlayStation Mağazasında İndirime Giren Oyunlar
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Suicide Squad: Kill the Justice League
|2.099 TL
|146,93 TL
|%93
|UFC 5
|2.900 TL
|435 TL
|%85
|It Takes Two
|1.499,99 TL
|299,99 TL
|%80
|Mortal Kombat 1
|1.749 TL
|349,80 TL
|%80
|Star Wars Jedi: Survivor
|2.900 TL
|435 TL
|%85
|The Crew Motorfest
|1.249 TL
|249,80 TL
|%80
|Red Dead Redemption 2
|2.099 TL
|524,75 TL
|%75
|GTA 5
|1.399 TL
|699,50 TL
|%50
|EA SPORTS FC 26
|2.899,99 TL
|1.159,99 TL
|%60
|Assassin’s Creed Shadows
|2.799 TL
|1.399,50 TL
|%50
|Cyberpunk 2077
|2.799 TL
|1.259,55 TL
|%55
|Kingdom Come: Deliverance 2
|2.499 TL
|1.249,50 TL
|%50
|The Elder Scrolls Online
|449,99 TL
|112,49 TL
|%75
|Star Wars Outlaws
|2.799 TL
|839,70 TL
|%70
|Resident Evil 4
|1.399 TL
|559,60 TL
|%60
|The Witcher 3: Wild Hunt
|254 TL
|50,80 TL
|%80