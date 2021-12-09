GTA Online Genişleme Paketi The Contract Duyuruldu (Video)

GTA Online genişleme paketi The Contract resmen duyuruldu. Gerçekleştirilen duyuru ile birlikte pakete ilişkin bazı detaylar belli oldu. Rockstar ayrıca The Contract için bir tanıtım videosu yayımladı. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

GTA Online Genişleme Paketi Ne Zaman Çıkacak?

Rockstar Games, Grand Theft Auto Online için yeni içerikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirket, The Contract isimli genişleme paketi duyurdu. The Contract ile birlikte popüler video oyununa çeşitli içerikler eklenecek.

Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan The Contract, 15 Aralık tarihinde ücretsiz olarak yayımlanacak. Ek paket, Michael, Trevor ve Franklin'in gerçekleştirdiği Union Depository soygununun sonrasını konu alacak.

Söz konusu soygundan sonra bireysel adımlar atan Frenklin, Los Santos'un seçkinlerinin sorunlarına çözümler sunan F. Clinton and Partner isimli bir ajansın sahibi oldu. Ek paket ile birlikte Lamar Davis oyuna yeniden dahil olacak.

The Contract isimli paketin yayımlanmasıyla beraber Grand Theft Auto Online'da ünlü rapçi Dr. Dre de yer alcak. Hikayenin bir parçası olarak GTA 5 radyo sunucusu DJ Pooh, potansiyel bir müşteri olan Dr. Dre'den bahsetmek için Franklin ile iletişime geçecek.

Hikayeye göre Dr. Dre, geçtiğimiz yıl Cayo Perico'ya giderken yayımlanmamış müziklerin yer aldığı akıllı telefonunu kaybetmiş. Daha sonra telefonun yanlış kişilerin elinde olduğu ortaya çıktı. Franklin, müzikleri güvence altına almak ve akıllı telefonu sahibine teslim etmek için görevlendirilecek. Oyuncular bu görevi ister tek başına ister bir ekip halinde yapabilecek.

Yeni genişleme paket, hikayenin yanı sıra hit parçalar, yeni silahlar, araçlar ve daha fazlasını sunacak. Ek olarak, The Contract ile birlikte Grand Theft Auto Online'a Chop isimli köpek de eklenecek. Rockstar Games, genişleme paketine ilişkin bir video yayımladı.

Yayımlanan tanıtım videosu, The Contract isimli genişleme paketine ilişkin bazı bilgiler sunuyor. Yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kalan 57 saniye uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

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