GTA Online'daki Güvenlik Açığı Nedeniyle Hesabınız Yasaklanabilir!

GTA Online'da güvenlik açığı ortaya çıktı. Çok büyük bir tehlike barındıran açık, oyuncuların hesaplarının yasaklanmasına yol açabilir. Grand Theft Auto V isimli video oyununun çok oyunculu modu olan GTA Online'da keşfedilen açığa dair detaylar haberimizde.

Twitter'da Tez2 kullanıcı adına sahip bir kişi, Grand Theft Auto V adlı video oyununun çevrim içi sürümü olan GTA Online'da yeni bir açığın keşfedildiğini belirtti. Aktarılan bilgilere göre bilgisayar korsanları, oyuncuların hesabına uzaktan istatistik ekleyebiliyor, kaldırabiliyor veya değiştirebiliyor.

Tespit edilen yeni açık, hesabın yasaklanmasına da yol açabiliyor. Keşfedilen açık yalnızca oyunun PC sürümü için geçerli. Bu nedenden dolayı oyunu PC üzerinden oynuyorsanız dikkat etmenizde fayda var.

#GTAOnline PC High Alert⚠️



New extreme exploits have appeared allowing cheaters to remotely add/remove/modify your stats and permanently corrupt your account aka ban/delete.



Avoid playing without a firewall rule or playing at all!🚨



Thanks to @HarryGotTaken for notifying. pic.twitter.com/tyh4tCInML