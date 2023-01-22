GTA Online'daki Güvenlik Açığı Nedeniyle Hesabınız Yasaklanabilir!

GTA Online'da güvenlik açığı ortaya çıktı. Çok büyük bir tehlike barındıran açık, oyuncuların hesaplarının yasaklanmasına yol açabilir. Grand Theft Auto V isimli video oyununun çok oyunculu modu olan GTA Online'da keşfedilen açığa dair detaylar haberimizde.

GTA Online'da Güvenlik Açığı Tespit Edildi

Twitter'da Tez2 kullanıcı adına sahip bir kişi, Grand Theft Auto V adlı video oyununun çevrim içi sürümü olan GTA Online'da yeni bir açığın keşfedildiğini belirtti. Aktarılan bilgilere göre bilgisayar korsanları, oyuncuların hesabına uzaktan istatistik ekleyebiliyor, kaldırabiliyor veya değiştirebiliyor.

Tespit edilen yeni açık, hesabın yasaklanmasına da yol açabiliyor. Keşfedilen açık yalnızca oyunun PC sürümü için geçerli. Bu nedenden dolayı oyunu PC üzerinden oynuyorsanız dikkat etmenizde fayda var.

#GTAOnline PC High Alert⚠️



New extreme exploits have appeared allowing cheaters to remotely add/remove/modify your stats and permanently corrupt your account aka ban/delete.



Avoid playing without a firewall rule or playing at all!🚨



Thanks to @HarryGotTaken for notifying. pic.twitter.com/tyh4tCInML — Tez2 (@TezFunz2) January 20, 2023

Oyuncuların söz konusu açıktan dolayı GTA Online'ı güvenlik duvarı ile oynamaları veya açık düzeltilene kadar çevrim içi moda girmemeleri öneriliyor. Problemin ne kadar yaygın olduğu belli değil. Dolayısıyla güvenlik açığından tam olarak kaç kişinin etkilendiği bilinmiyor.

Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden biri olan Rockstar Games tarafından konu ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Söz konusu açığın yakında kapatılması bekleniyor.

Grand Theft Auto V, ilk olarak 2013'te PlayStation 3 ve Xbox 360 konsollarına çıktı. Açık dünya türündeki video oyunu, büyük başarı elde etmesi üzerine 2014 yılında PlayStation 4 ve Xbox One, 2015 yılında ise PC platformu için piyasaya sürüldü.