GTA Online Malikanelerine Servet Ödemeye Hazır Olun!

Önümüzdeki hafta Çarşamba günü yayınlanacak olan A Safehouse in the Hills güncellemesi ile Michael De Santa, GTA Online dünyasına adım atacak ve Franklin Clinton ve Trevor Philips ikilisi ile yıllar sonra yeniden bir araya gelecek. Güncellemenin bir diğer getirisi ise Los Santos tepelerinde lüks malikaneler alabilmek mümkün olacak. Ancak yaşanan bir gelişmeye bakılırsa, satın almak için bir servet ödemek gerekecek.

GTA Online İçin Gelecek Yeni Malikanelerin Fiyatı Dudak Uçuklattı

Rockstar Games şirketine yakın kaynaklar tarafından aktarılan bilgilere bakılırsa, ki bu durum bazı içerik üreticilere gönderildiği söylenen e-postalar ile ortaya çıktı, bir malikane alabilmek için en aşağı 20 milyon GTA$ ödemek gerekecek. Gerçekten de oldukça yüksek bir meblağ olduğu söylenebilir. Ne var ki bu miktarın asgari olup olmadığına dair bir bilgi bulunmuyor. Eğer söz konusu iddia doğru çıkarsa ve belirlenen rakam asgari ise, o zaman çok daha yüksek fiyat etiketleri ile karşılaşmak kaçınılmaz olacak.

Rockstar is giving out GTA$20 million to fan creators for their first luxury property.



Credit: @papaxan#GTAOnline pic.twitter.com/0wUKKg3CAB — Tex2 (@TexFunz2) December 5, 2025

Elbette bu fiyatlar, malikaneden malikaneye değişecek. Kriter olarak da oyunculara sunulan daha geniş garajlar, helikopter pisti, kişisel alanlar ve dahası gibi imkanlar olacak ve ödenecek tutarın da uçmasına yol açabilecek.

Söz konusu miktarın hayli yüksek olduğunu söyleyebiliriz ve denkleştirebilmek için de epey zaman harcamak gerekebilir. Bu noktada, alternatif çözüm ise gerçek para ile alabileceğiniz Shark Card'ların bulunuyor olması. Kendi içinde Great White, Megalodon ve Tiger dahil farklı kademeleri olan bu kartların her biri de farklı miktarda GTA$ sağlıyor. Ne var ki 20 milyon GTA$ için 5 bin 200 TL civarı bir harcama yapmanız gerekebilir.

Netice olarak A Safehouse in the Hills güncellemesi, GTA Online oyuncuları için büyük bir maddi yük olacak. Satın alınan malikanelerin ise bu yükü karşılayacak lükse sahip olup olmadıklarını da Çarşamba gününden itibaren görmüş olacağız.