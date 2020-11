Eğer garajınıza özel bir yeni araç çekmek istiyorsanız, Rockstar Games size oldukça güzel bir fırsat sunuyor. Ancak bunun için belirli bir zamanda belirli bir GTA$ miktarını doldurmanız gerekiyor. Neyse ki ortada bir topluluk etkinliği var ve bu topluluğun bir parçası olmanız yetiyor. GTA Online The Heist Challenge ile özel araç kazanabilirsiniz. İşte detaylar!

GTA Online The Heist Challenge Özel Araç Hediye Edecek

Rockstar Games resmi internet sayfası üzerinden paylaşılan detaylara bakacak olursak, 18 Kasım 2020 Çarşamba gününe kadar GTA Online topluluğu olarak ortaklaşa yüz milyar GTA$ çalmak gerekiyor. The Fleeca Job’dan The Data Breaches’a The Diamond Casino Heist’e kadar herhangi bir Heist Finale genel toplama sayılacak.

Eğer belirtilen miktara ulaşılır veya geçilirse, bahsi geçen özel yeni araç Aralık ayı içerisinde sınırlı bir süreliğine dağıtılacak ve eğer katkıda bulunmuşsanız, siz de bu araca ek bir ücret ödemeden sahip olabileceksiniz. Bu haftanın meydan okumasına katkıda bulunanlar, sarf ettikleri çabaya karşılık olarak özel bir şeref nişanı ile de ödüllendirilecekler. Rockstar Games oyunculara yardımcı olması için Casino Heist Setup Fees ücretini % 75 oranında indirdi.

Bu hafta ayrıca 18 Kasım 2020 öncesinde GTA Online oyununa giriş yapan herkes, hem Invade and Persuade Barrels bir milyon GTA$ kazanacak. Kredi ödülünüzü ise 19 - 25 Kasım 2020 tarihleri arasında alabileceksiniz. Dahası ise Casino hikaye görevlerinden çifte ödül kazanmanız mümkün olacak. Eğer bu görevleri oyun kurucu olarak tamamlarsanız da Casino Heist için Security Intel Prep’i açmış olacaksınız. Aynı şekilde Resurrection modunda rekabet ederek çifte GTA$ ve RP kazanabiliyorsunuz.

Son olarak, her zaman olduğu gibi GTA Online oyununda birçok yeni indirim de söz konusu. Tam liste için aşağıya bakabilirsiniz.