Elektrik Motoru Düştü: BYD Kullanıcıyı Suçladı!

Elektrikli otomobiller tartışılmaya devam ederken çok konuşulacak bir görsel de Çin'den geldi. Şangay'da yaşanan sel sırasında trafikte çekilen bir görüntü elektrikli otomobilleri ve Çinli üreticileri bir kez daha sorgulattı. Ortaya çıkan görselde BYD Tang modelinin motoru yerde görünürken, BYD'nin Çin'deki müşteri hizmetlerinden olayla ilgili açıklama geldiği belirtiliyor.

BYD'nin Elektrikli Otomobilinin Motoru Gerçekten Düştü Mü?

Şangauy'da BYD'nin Tang modeline ait görüntüler internette hızla yayıldı. Yaşanan selde arkasından sarkan elektrik motoru ile trafikte yavaşça ilerleyen BYD Tang birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. İlk etapta parçanın motorun koruma parçası olabileceği konuşulsa da gelen diğer görüntüler ile aracın elektrik motorunun yerde sürüklendiği rahatça görülebiliyor.

Görüntüleri kaydeden kişilerin ifadelerine göre elektrikli SUV model yolda ilerlerken birden motoru yere düştü ve sürüklenmeye başladı.Görüntülerde turuncu bir kablo ile araca bağlı kalmaya devam eden motora rağmen aracın ilerlemeye devam etmesi ise oldukça şaşırtıcı. Bu yüzden görüntülerdeki aracın hibrit veya çift elektrik motorlu versiyon olduğu söylenebilir.

BYD Düşen Motor Hakkında Açıklama Yaptı Mı?

Videolar aracın motorunun neden düştüğünü göstermiyor. Bu konuda marka tarafından da henüz net bir açıklama yapılmış değil. Ancak Çin'in Langzhang News adlı haber kanalı markanın müşteri hizmetlerine ulaştığını belirtiyor. Müşteri hizmetleri tarafından yapılan açıklamada yaşanan sorunun üretim hatası değil kullanıcı hatası olduğu ifade ediliyor.

Langzhang News'in haberine göre BYD'nin müşteri hizmetleri yaşanan olayın su içinde ilerleyen aracın altının yüksek bir cisme şiddetli bir şekilde vurması sonucu meydana geldiğini ifade ediyor. Yaşanan bu olayın Çinli markadan kaynaklanmadığı, su içerisinde ilerlerken meydana gelen çarpışmadan meydana geldiğinin altı çiziliyor.

BYD Su Geçişleri Hakkında Müşterilerini Nasıl Uyarıyor?

BYD Tang'ın motorunun sel sırasında düşmesi herkese markanın başkan yardımcısı He Zhiqi'nin yakın zamandaki demeçlerini hatırlattı. Zhiqi yaptığı açıklamada Blade bataryaların su geçirmezlik özelliğinin müşteriler tarafından keyfi olarak su geçişlerinde kullanılmaması gerektiğinin altını çizmişti. Zhiqi, IP67 ve IP68 sertifikalarının acil durum güvenlik koruması olarak algılanması gerektiğini söylemişti.

Çinli üretici müşterilerini mümkün olduğunca sel sularından uzak durmaları karşısında uyarıyor. Derin sularda batarya ve güç üniteleri korunsa bile alt gövde bileşenlerine ve diğer araç sistemlerine zarar verebileceği ifade ediliyor. Bu da elektrikli otomobillerin özellike taban konusunda oldukça hassas olabileceğini bir kez daha kanıtlıyor.

Editörün Yorumu

BYD müşterilerini su geçişleri konusunda uyarmış olsa da görüntülere konu olan bu araç sürücüsünün ise bunu kasten yapmadığı net bir şekilde görülüyor. Şangay'da yaşanan sellerde birçok kullanıcı sel sularından geçmek zorunda kaldı. Tartışmalara neden olan BYD Tang sürücüsü de bu kişilerden bir tanesiydi.

Kullanıcı hatası olsa bile bir aracın motorunun hareket sırasında yerinden ayrılması oldukça kötü görünüyor. Konu hakkında BYD'nin resmi düzeyde bir açıklama yapmamış olması da bir başka soru işareti olarak karşımıza çıkıyor.Bu görüntülerin ardından elektrikli araçlara ya da Çinli markalara olan bakış nasıl değişecek hep beraber göreceğiz.