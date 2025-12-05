GTA Rakibi Olarak Gösterilen Samson Duyuruldu

Bir dönem GTA rakibi iddiası ile karşımıza çıkan gizemli Liquid Swords oyunu, PC Gaming Show sırasında duyuruldu. Zamana karşı yarışa giriştiğimiz kasvetli bir hikaye bizi bekliyor. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Samson, Just Cause Yaratıcısının İlk Özgün Oyunu Olacak

2020 yılının Aralık ayında kurulmuş olan İsveç menşeli Liquid Swords, Just Cause yaratıcısı Christofer Sundberg'in yeni stüdyosu oluyor. Unreal Engine 5 motoru ile geliştirmekte oldukları oyuna dair ilk görselleri de geçtiğimiz yılın Kasım ayında paylaşmışlardı. Her ne kadar GTA rakibi olarak lanse edilmiş olsa da stüdyonun açıklamasına göre tek oyunculu bir rol yapma oyunu olacak. Yakın bir zaman önce gerçekleştirilen duyuru ile Samson ortaya çıktı.

Yayınlanan ilk ekran görüntüleri ve kısa bir video kesiti ile Grand Theft Auto 4 ve Max Payne havası vereceği düşünülmüştü. Duyuru fragmanında ise araç takip sahnelerini, atmosfere uygun karakter seslendirmelerini, yakın mesafeli yumruk yumruğa yapılan mücadeleleri ve şehrin genelini görebilmek mümkün oluyor. Ayrıca çevre etkileşiminin bir hayli üst düzey olacağı da görülebiliyor.

Duyuru fragmanının akabinde Sundberg, geliştirici ekipte Avalanche ve Rockstar Games olmak üzere birçok büyük stüdyonun bünyesinde çalışmış olan yetenekli isimlerin yer aldığı açıklandı. Haliyle Samson: A Tyndalston Story, oyuncuların gözünde biraz daha önemli bir noktaya geldi diyebiliriz.

Oyuna adını veren Samson McCray karakterinin rolüne bürüneceğimiz hikayeye göre, her saatin büyük bir öneme sahip olduğu borcun altında kalmamak için savaşmak durumda olacağız. Şiddet, umutsuzluk ve hızlı bir şekilde karar vermek de Tyndalston şehrinde başvurabileceğimiz tek çözümler olacak. Yapacağımız eylemler karşılığında da farklı sonuçları bizleri bekleyecek.

Aksiyon dur durak bilmediği Just Cause serisinin ardından tamamıyla farklı bir yöne sapan Christofer Sundberg ve ekibi, bakalım bizlere nihayetinde nasıl bir deneyim sunacaklar? Unreal Engine 5 ile geliştirilen oyunlardaki optimizasyon sorunları göz önünde bulundurulduğunda, kafalarda bir soru işareti oluşmadı değil. Geçtiğimiz aylarda Epic Games başkanı Tim Sweeny, optimizasyon konusunda uygun sıranın takip edilmemesi dolayısı ile sorunların yaşandığını dile getirmişti. Eğer Liquid Swords stüdyosu doğru sırayı takip etmişse, performans konusunda bir sorun çıkmayabilir. Elbette bunu oyun karşımıza geldiğinde daha net göreceğiz.