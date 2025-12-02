GTA Serisi Nedeniyle Rockstar Games Kapanmanın Eşiğine Gelmiş

Grand Theft Auto, sektörün en önemli serilerinden bir tanesi konumunda bulunuyor. Rockstar Games tarafından özel bir şey yapılmıyor olmasına rağmen sıradaki oyunun bu kadar konuşulması da bunu kanıtlar nitelikte diyebiliriz. Ancak bir noktada, ABD hükümetinin radarına girmesi ile şirketin tarihten silinmesine ramak kaldığını biliyor muydunuz?

Grand Theft Auto Oyunları, Rockstar Games'i Epey Zor Duruma Düşürmüş

Virgin Radio tarafından gerçekleştirilen The Chris Evans Breakfast Show yayınına katılan eski Rockstar Games kurucu ortağı Dan Houser, serinin başarılı yükselişi karşısında hükümetin geliştirici ekibi gerçek dışı suçlamalar ile karşı karşıya bıraktığını söyledi. Öyle ki yetkililerin kendilerini uygun olmayan içerik pazarlayan bir ekip olarak gösterdiğini ve bunun da neredeyse kepenk indirme noktasına gelmelerine yol açtığını da sözlerine ekledi.

Muazzam seviyedeki para cezaları ödemek durumunda kalmış olmalarının yanı sıra, gördükleri yoğun baskı da ekip içinde moral bozuklukları yaratmış. Gerekçe olarak ise bilhassa üçüncü oyun ile artan siyasi tepkiler ile seri, kimi siyasiler tarafından hedef tahtasına koyulmuştu. Houser ise bu durumun seriyi daha çok bir günah keçisi haline getirme çabası olduğunu savunuyor.

Hot Coffee ise skandalın zirve noktası olmuştu. Öyle ki Grand Theft Auto: San Andreas içeriğinde keşfedilen gizli dosyalar ile FTC incelemeleri başlatılmış ve oyunun satışları durdurulmuştu. Bu da fazlaca maddi kaybı da beraberinde getirmişti. Houser, o dönemde ekipte ayrılıkların yaşandığını ve bunun da Rockstar Games için sarsıcı olduğunu söylüyor. Ne var ki öyle veya böyle Amerika menşeli şirket o karanlık dönemden sağ salim çıkmayı başarmış ve yeniden toparlanma sürecine girmişti.

Netice olarak Grand Theft Auto 3 ve Grand Theft Auto: San Andreas, içerikleri dolayısı ile az daha şirketin başını yakıyormuş. O dönemde Hollywood ile karşı karşıya gelmeyi ve rap müzikteki tartışmaların ise ırk kaynaklı riskler içermesinden o topa da girmeyi istemeyen siyasilerin oyunları hedef aldığını söyleyen Houser, günah keçisini buldukları için sorunları çözdüklerini sandıklarını da sözlerine ekliyor.