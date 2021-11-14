GTA Trilogy PC Sürümü Satıştan Kaldırıldı

GTA Trilogy PC sürümü ile ilgili oyuncuları üzecek bir gelişme yaşandı. Rockstar Games, GTA Trilogy: The Definitive Edition'ın bilgisayar sürümünün satışlarını durdurma kararı aldı. Peki, yenilenmiş sürümlerin yer aldığı paket satıştan neden kaldırıldı? Kısa süre içerisinde satıştan kaldırılan GTA Trilogy'nin bilgisayar sürümü ile ilgli merak edilen detaylar haberimizde.

GTA Trilogy PC Sürümü Neden Satın Alınamıyor?

Geçtiğimiz günlerde Rockstar Games Launcher isimli program çevrim dışı olmuştu. Şirket, programın çevrim dışı olması ile birlikte Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition'ın PC sürümünü satıştan kaldırdı.

GTA 3, GTA Vice City ve GTA: San Andreas oyunlarının yenilenmiş sürümlerinin yer aldığı Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition'ın neden kaldırıldığına yönelik bazı soru işaretleri oluşmuştu. Rockstar Games tarafından yapılan açıklama ile birlikte sorunun detayları belli oldu.

Rockstar Support isimli resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Rockstar Games Launcher'ın çevrim içi hale geldiği belirtildi. Yaşanan sorundan dolayı özür dileyen şirket, GTA: The Trilogy – The Definitive Edition'ın dahil edilmemesi gereken dosyalar içerdiğinden dolayı şu anda satın alınamadığını açıkladı.

Üç adet popüler Grand Theft Auto oyununun yenilenmiş versiyonlarını içeren GTA Trilogy'nin bilgisayar sürümünde lisanssız müziklerin yer aldığı ileri sürüldü. Ortaya atılan iddiaya göre paket bu sebepten dolayı satın alınamıyor.

GTA Trilogy Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-2700K veya AMD FX-6300

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 760 2GB ya da AMD Radeon R9 280 3GB

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 45 GB Kullanılabilir Alan

GTA Trilogy Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-6600K ya da AMD Ryzen 5 2600

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 4GB veya AMD Radeon RX 570 4GB

RAM: 16 GB

Depolama Alanı: 45 GB Kullanılabilir Alan

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