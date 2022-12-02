Guardians of the Galaxy 3'ten İlk Fragman Yayınlandı (Video)

Marvel'ın sevilen filmlerinden Guardians of the Galaxy'nin 3.sünün yeni fragmanı yayınlandı. James Gunn'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu bu yeni Marvel filminde ekibin kendilerine ait maceralarının bulunduğu son film olacak.

Daha önce Marvel'dan kovulmasıyla birlikte Disney'de çalışmaya başlayan ancak Guardians of the Galaxy 3'ün yazarlığını ve yönetmenliğini üstlenmek için Marvel'a geri dönen James Gunn'ın yanı sıra pek çok önemli isim yönetim kadrosunda yer alacak.

Guardians of the Galaxy 3 İlk Fragman

Filme dair ilk görüntüler Comic-Con 2022'de gösterilmiş ve ardından bazı kısa videolar ve ekstra yapımlar karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise filme dair en uzun ve detaylı fragman yayınlanmış durumda. Fragmanda filmdeki baş kötümüz olacak olan High Evolutionary'e dair bazı sahneleri görebiliyoruz.

Ayrıca Racoon'a odaklı bir film olması beklenen Guardians of the Galaxy 3'ün bu yeni fragmanında ona dair önemli sahneler de gösteriliyor.

Guardians of the Galaxy 3'ün herhangi bir erteleme almaması durumunda 5 Mayıs 2023'te vizyondaki yerini alması bekleniyor. Peki sizin filmden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.