Guild Wars Geri Dönüyor! Yenilenmiş Sürüm Yakında Geliyor

Çevrimiçi rol yapma oyunları arasında önemli bir yere sahip olan Guild Wars, yirminci yılında yenilenmiş sürümü ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Hem de çok yakın bir zamanda büyük buluşma gerçekleşecek. Peki yenilenmiş sürümde bizleri neler bekliyor? İşte detaylar...

Guild Wars, Günümüz Standartlarına Uygun Olarak Geri Dönüyor

ArenaNet tarafından geliştirilen ve NCSoft tarafından da yayınlanan çevrimiçi rol yapma oyunu, 2005 yılında PC için yayınlanmıştı. Aradan geçen zaman zarfında içerik anlamında epey desteklenen Guild Wars, 3 Aralık 2025 tarihinde yayınlanacak olan Guild Wars Reforged ile kapsamlı bir gelişmiş versiyona kavuşacak. 2weeks ortaklığı ile hazırlanan bu versiyon, hem Steam ve hem de ArenaNet üzerinden oyuncular ile buluşacak. Halihazırda orijinal oyuna sahipseniz, ücretsiz yükseltme yapabilmeniz mümkün olacak.

Verilen bilgilere göre teknik iyileştirmeler ile günümüz standartlarına uygun hale getirilecek olup, Factions, Nightfall ve Prophecies adı altında yayınlanan hikaye genişleme paketleri de gelişmiş sürümün içeriğine dahil edilmiş olacak. Yeni görev takipçisi ile yön bulabilmek kolaylaşacak.

Teknik anlamda modern bir altyapının sunulacağı Guild Wars Reforged, DPI desteği, geliştirilmiş gölgelendirmeler, ortam sesleri iyileştirmeleri, yeni keskinlik yumuşatma seçenekleri ve yüksek çözünürlüklü beceri simgeleri ile eskiye göre üst düzey bir deneyim ile oyuncuların karşısına çıkartılacak. Ayrıca oyunu kontrolcüyle de oynamak mümkün olacak iken, Steam Deck uyumluluğu arttırılacak.

Orijinal oyunun yıllar sonra yenilenmiş sürüm ile geri dönüşünün, serinin hayranları için heyecan verici bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca seri ile yeni tanışacak oyuncuların oluşu ile aktif oyuncu kitlesinin epey genişleyeceğini tahmin edebiliriz. Bakalım beklentiler ne yönde karşılanacak? Gelişmeleri takipte olacağız.