Bu Gece Zamlanıyor: Benzin Fiyatları Yeni Rekora Koşuyor

İsrail ve İran arasındaki gerginlikten ötürü uluslararası piyasalarda yaşanan değişiklik, gece yarısı itibarıyla pompaya yansıyacak yeni zam oranlarını beraberinde getirdi. Brent petrolün varil fiyatı 79 dolara çıktı. Türkiye'deki benzin istasyonları, akaryakıt fiyatlarını bu orana göre güncelleyecek. İlaveten, iki ülke arasındaki gerginlik yakın zamanda sona ermezse daha yüksek oranlarda zam gelmesi kaçınılmaz olacak.

İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Güncel Akaryakıt Fiyatları — 20 Haziran 2025

Akaryakıt fiyatları son dönemde rekor kırmıştı. Benzin 3 TL, motorin ise 5 TL kadar zamlandı. Şimdi gelecek yeni zamlarla İstanbul'da benzin fiyatları şöyle olacak:

Avrupa Yakası:

Benzin: 49,99 TL

Motorin: 51,39 TL

LPG: 25,09 TL

Anadolu Yakası

Benzin: 49,84 TL

Motorin: 51,27 TL

LPG: 24,49 TL

Türkiye'nin diğer iki büyük şehrinde de fiyatlar değişiyor. Ankara'da benzinin litre fiyatı 50,66 TL, motorin 52,24 TL, LPG ise 24,99 TL'den satılıyor. İzmir'de de benzer fiyatlar görülüyor; benzin 50,99 TL, motorin 50,99 TL, LPG ise 24,94 TL'den satılıyor.