Güncellenen Tesla Optimus'tan Yeni Görüntüler Geldi: Kendisine Atılan Topları Havada Yakalayabiliyor!

Ünlü elektrikli otomobil üreticisi Tesla, uzun bir süredir geliştirdiği insansı robotu Tesla Optimus ile ilgili yeni bir video paylaştı. Dev şirket gelecek vadeden robotunu önemli ölçüde geliştirmiş gibi görünüyor.

Güncellenen yeni Optimus'un paylaşılan yeni görüntülerine baktığımızda robotun kendisine atılam cisimleri oldukça kolay bir şekilde havayada yakalayabildiğini görüyoruz.

Geçtiğimiz aylarda Tesla'nın büyük bir lansman etkinliğinde boy gösteren yeni insansı robot modeli Optimus, pek çok kişiyi heyecanlandırmayı başarsa da büyük bir kesim tarafından da eleştiri yağmuruna tutuldu. Tesla'nın yanınladığı yeni bir video, kimilerinin hala beklentileri karşıyalamadığını söylediği yeni insansı robotu uzun bir aradan sonra tekrardan gündeme taşıdı.

Şirketin resmi hesaplarından paylaşılan videoda, robot için geliştirilen yeni bir el modeli için "Black Friday için yeni bir el aldım" ifadesine yer verildi. Optimus, videoda ise kendisine atılan tenis toplarını havada hızlıca yakalayabilmesi ile dikkatleri üzerine topladı.

Öte yandan birçok kişinin Optimus'un yeteneklerine dair olan güveni pek de tam değil. Zira, insansı robotun yeteneklerini sergilediği son lansmanda Tesla yetkililerinin robotu uzaktan kontrol ettiği iddiaları medyada büyük bir yer kaplamıştı.

