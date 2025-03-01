Windows 10'un Fişi Çekilmek Üzereyken Bile Windows 11'e Kafa Tutuyor

Microsoft'un resmi veriler paylaşmayı bırakmasıyla, Windows dünyasının nabzını tutmak artık üçüncü taraf istatistik servislerine kaldı.

Statcounter'ın son raporuna göre, Windows 11 kullanımı hızla artıyor. Sebebi ise Microsoft'un agresif baskısı ve her fırsatta Windows 11 reklamlarını kullanıcıların gözüne sokuyor olması.

"Eğer bilgisayarınız Windows 11 kaldırmıyorsa yeni bilgisayar alın," tarzında söylemleri de mevcut şirketin. Bu baskı onlar nezdinde olumlu sonuç vermiş gibi duruyor.

Windows 10'un Başarısını Geride Bıraktı

Gelen raporlar gösteriyor ki Şubat 2025 itibarıyla, Windows kullanıcılarının %38'i artık Windows 11 kullanmaya başlamış. Bu, sistemin piyasaya sürüldüğü 2021'den bu yana görülen en yüksek oran. Yıllık büyüme %9.84 gibi etkileyici bir seviyede.

İlginç olan ise Windows 10'un aynı pazar payına ulaşmasının iki yıl sürmüş olması.

Bazı ülkelerde durum daha da renkli. Örneğin Kanada'da Windows 11'in pazar payı %44.46'ya ulaşmış durumda. Windows 10 ise %53.35 ile hala önde, ancak aradaki fiyat giderek kapanıyor. İngiltere'de ise Windows 11, sonunda Windows 10'u geride bıraktı.

İstatistiklere göre İngiliz kullanıcıların %50.41'i Windows 11 kullanırken, Windows 10 %48.18'de kaldı.

Windows 10'un Sonu Mu Geldi?

Rakamlar yalan söylemez: Windows 10 kolay kolay pes edecek bir işletim sistemi değil. Desteğinin sonuna sadece 7 ay kalmış olmasına rağmen, hala %58.83 ile en popüler Windows sürümü. Şubat ayında %1.5 kaybetse de, özellikle kurumsal kullanıcılar ve donanımı yetersiz bilgisayarlar bu sürümü kullanmaya devam ediyor.

Nostaljik kullanıcılar; eski işletim sistemi Windows 7'den de vazgeçmemiş. Hala %2.3'lük bir kitle tarafından kullanılıyor ve hatta Windows XP bile %0.29 ile listeye girmeyi başarmış.

Tabii güvenlik risklerini alarak kullanıyorlar.

Microsoft'un resmi desteğini sürdürdüğü tek işletim sistemi Windows 10 ve 11 olsa da rakamlar ortada. Siz hangi taraftasınız? Windows 11'e geçtiniz mi, yoksa Windows 10'da ısrarcı mısınız?