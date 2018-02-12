Güney Kore'deki Kış Olimpiyatları'nda Robot Rüzgarı Esecek

Bugün itibarıyla Güney Kore'de başlayan ve Kim Jong-Un liderliğindeki Kuzey Kore'nin de katıldığı Pyeongchang Kış Olimpiyatları'nda tam anlamıyla robot rüzgarı esecek.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, 11 farklı tipte 85 robotun 'gönüllü' olarak görev yapacağı organizasyon, ​50 cm ila 1 metre boyundaki insansı robotların kayak mücadelesine de ev sahipliği yapacak.

Pyeongchang Kış Olimpiyatları'nda görev alacak robotlar, havalimanı temizliğinden yemek servisine, rehberlikten sporcuların veri takibine kadar birçok iş yapacak. Korece, Çince, İngilizce konuşabilen robotlar ise karşılaşmalar hakkındaki detaylı bilgileri ziyaretçilerle paylaşacak. Hatta ressam bir robot, olimpiyat alanındaki duvarlara resimler dahi yapacak. Ziyaretçileri karşılayacak en büyük sürprizlerden biri ise, akvaryumlardaki 'robot balıklar' olacak.

Birçok ilke ev sahipliği yapacak Pyeongchang Kış Olimpiyatları, robot-insan uyumunun hayatın her alanında sorunsuz bir şekilde çalışabileceğini kanıtlamak istiyor. Zira yapay zeka etkisini hayatımızda hiç olmadığı kadar hissetmeye başladığımız şu günlerde, Güney Kore'de olimpiyatlar bu alanda muazzam bir referans olabilir.

Yapay zeka teknolojileri alanında dünyanın lider ülkelerinden biri olan Japonya da, başkenti Tokyo'da 2020 yılında yapılacak Yaz Olimpiyatları Oyunları'nda Fujitsu tarafından geliştirilen 3D (3 boyutlu) algılama sistemini ve yapay zekayı kullanacak. Olimpiyat kapsamında insanlara yardım etmesi adına bir 'robot köyü' inşa etmeyi planlayan Japonya, geçtiğimiz sene Microsoft’un yazılımcılarının katkılarıyla geliştirilen Shibuya Mirai isimli sohbet botuna vatandaşlık vermişti.