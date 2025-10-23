734 TL Değerindeki Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu!

Çok oyunculu bir oyun olan Legacy: Steel & Sorcery, sınırlı bir süreliğine ücretsiz olarak oynanabilir hâle geldi. 12 Şubat 2025 tarihinde oyuncularla buluşan rol yapma oyununu denemek içinse sınırlı bir süreniz bulunuyor. Oyun, birkaç gün sonra yeniden ücretli hâle gelecek.

Legacy: Steel & Sorcery Ücretsiz Hâle Geldi

Notorious Studios tarafından geliştirilip yayınlanan Legacy: Steel & Sorcery, Steam'de 27 Ekim saat 19.00'a kadar ücretsiz oldu. Oyun normalde 17.50 dolar (734 TL) fiyat etiketi ile satılıyor ancak yeni başlayna kampanya sayesinde oyunu belirtilen tarihe kadar hiçbir ücret ödemeden oynayabilirsiniz.

Bu arada oyunun ek paketlerini almak isteyenler için şu anda özel indirimler olduğunu da belirtelim. Founder's Supporter paketi, yüzde 25 indirimle birlikte 27.50 dolardan (1154 TL) 20.62 dolara (865 TL) düştü. God Tier Supporter paketinin fiyatı da aynı indirim oranı sayesinde 41.50 dolardan (1742 TL) 31.52 dolara (1323 TL) geriledi.

Legacy: Steel & Sorcery Nasıl Bir Oyun?

Çoğu oyuncunun en iyi RPG oyunları arasında yer almayı hak ettiğini düşündüğü Legacy: Steel & Sorcery, birçok sınıf içeren ve üçüncü şahıs bakış açısı ile oynanan bir rol yapma oyunu. Diğer oyunculara karşı mücadele veriyor, yeteneklerinizi düşmanlarınızı alt etmek için kullanıyorsunuz. Bir savaşın kazananı olup olmayacağınız üzerinde ise kararlarınız ve tepkileriniz büyük rol oynuyor.

Stea'de "çoğunlukla olumlu" derecelendirmeye sahip olan oyunda tek başınıza yolculuğa çıkabilir ya da iki arkadaşınızla gücünüzü birleştirerek durdurulamaz bir hâle gelebilirsiniz. Oyunda saldırı, büyü, bloklama ve daha birçok özellik bulunuyor. Ayrıca kayaları fırlatabilir, duvarları kırarak doğrudan rakiplere doğru hücuma geçebilirsiniz.

Legacy: Steel & Sorcery Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows10 (64-bit)

Windows10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: GTX 1660 Super / 5600XT (6 GB VRAM)

GTX 1660 Super / 5600XT (6 GB VRAM) DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Kullanılabilir Depolama Alanı: 40 GB

Legacy: Steel & Sorcery Önerilen Sistem Gereksinimleri