44 Saat Pil Ömrü Sunan Kulaklık Tanıtıldı! 5 Ses Moduyla Geliyor

JVC, yeni kablosuz kulaklığı HA-A110T'yi tanıttı. Cihaz, gürültü engelleme ve uzun pil ömrü gibi özelliklerle birlikte geliyor. Ayrıca çeşitli modlar sayesinde ne yaptığınıza bağlı olarak en iyi ses deneyimini elde etmeniz için gerekli ayarları otomatik yapmanıza olanak tanıyor.

IVC HA-A110T Özellikleri

Pil Ömrü (ANC Kapalı): 17 saat (Kulaklık) / 44 saat (Toplam)

17 saat (Kulaklık) / 44 saat (Toplam) Pil Ömrü (ANC Açık): 13 saat (Kulaklık) / 34 saat (Toplam)

13 saat (Kulaklık) / 34 saat (Toplam) Hızlı Şarj: 10 dakika şarj ile 125 dakika kullanım

10 dakika şarj ile 125 dakika kullanım Ses Modları: Flat, Bass, Clear, Dynamic, Vocal

Flat, Bass, Clear, Dynamic, Vocal Bağlantı Teknolojisi: Bluetooth 6.0 (Çift Cihaz Desteği)

Bluetooth 6.0 (Çift Cihaz Desteği) Ek Özellikler: Düşük Gecikme Modu, Uygulama Desteği (Victor Headphones)

Düşük Gecikme Modu, Uygulama Desteği (Victor Headphones) Sertifikasyon: IPX4 (Su sıçramalarına karşı dayanıklılık)

IPX4 (Su sıçramalarına karşı dayanıklılık) Ağırlık: 5,7 g (Her bir kulaklık) / 38,8 g (Şarj kutusu)

5,7 g (Her bir kulaklık) / 38,8 g (Şarj kutusu) Renk Seçenekleri: Siyah, Yeşil, Kahverengi, Altın

IVC HA-A110T, sesleri daha net bir şekilde sunmaya yardımcı olan 10 mm dinamik sürücü ile birlikte geliyor. LDAC, SBC ve AAC desteği ile birlikte gelen cihaz, uyumlu cihazlarda 96 kHz ve 24 bit'e kadar yüksek çözünürlüklü sesi işleyebiliyor. Dikkat çekici bir diğer özelliği ise oldukça uzun bir süre kullanılmasını mümkün kılan pil ömründen geliyor.

Kulaklık, ANC ya da bir diğer deyişle aktif gürültü engelleme kapalı olduğunda 17 saat pil ömrü sunuyor. Şarj kutusu ile birlikte bu süre toplamda 44 saate kadar ulaşıyor. ANC etkin olduğunda ise kulaklıklar 13 saat, şarj kutusu 21 saat olmak üzere toplam 34 saat kullanım süresi elde ediliyor.

10 dakikalık bir hızlı şarjla birlikte 125 dakika müzik dinlemenize olanak tanıyan cihaz, sesi olduğu gibi veren flat, alçak frekansları güçlendirerek daha iyi baslar sunan bass, tiz ve orta sesleri netleştiren clear, hem basları hem tizleri öne çıkaran dynamic ve insan sesine daha çok ağırlık veren vocal olmak üzere beş farklı ses modu sunuyor.

Bu modları Victor Headphones uygulaması üzerinden seçmek mümkün. Söz konusu uygulamada ayrıca düğmelerin işlevini değiştirme, ekolayzır ayarlamaları yapma gibi işlemler de gerçekleştirilebiliyor. Bluetooth 6.0 desteği sayesinde aynı anda iki cihaza bağlanılabilecek. Düşük gecikme modu sayesinde oyunlarda ya da film izlerken ses ve görüntünün daha uyumlu olmasını sağlayabilecek.

IVC HA-A110T Fiyatı

JVC HA-A110T için 20.000 yen (5 bin 612 TL) fiyat etiketi belirlendi. Toplamda dört renk seçeneği ile birlikte gelecek. Şubat ayında piyasaya sürüleceği belirtilen cihazı alacak olan kişiler, siyah, yeşil, kahverengi ve altın rengi arasından tercih yapabilecek. Kulaklıkların her biri, 5,7 gram ağırlığında. Su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğunu gösteren IPX4 sertifikasına sahip cihazın şarj kutusu ise 38,8 gram ağırlığa sahip.