Sahte Bitwarden Güncellemesi Terörü: "Şifreleriniz Tehlikede" diye Kandırıyor

Hacker'lar bir süredir Bitwarden kullanıcılarını "sahte güvenlik güncellemesi" yordamıyla oltaya düşürüyor. Bilgisayar korsanlarının sahte güncelleme yöntemi, bireyleri önce sahte alan adları (URL) üzerinden yönlendirdikten sonra aynı Chrome Web Mağazası gibi görünen bir sayfaya yönlendiriyor.

Burada kötü amaçlı bir yazılım indiren kullanıcılar, kendi elleriyle korsanlara bilgilerini sunuyor.

"Şifreniz Çalındı" Diyerek Paniğe Sevk Ediyorlar

Reklamlar, kullanıcıları paniğe sevk etmek için "Uyarı: Şifreleriniz Tehlikede!" gibi mesajlarla dikkat çekiyor ve Bitwarden logosunu kullanarak yasal bir güncelleme gibi görünmeye çalışıyor.

Kullanıcı sahte sayfadan bir ZIP dosyası indiriyor ve bunu Chrome tarayıcısına Geliştirici Modu üzerinden manuel olarak yüklüyor. Böylece tarayıcı uzantılarında genellikle bulunan güvenlik kontrolleri atlanarak kişisel bilgiler savunmasız hale getiriliyor.

Facebook Bilgilerini Altın Tepside Sunuyor

Uzantı yüklendiği andan itibaren tüm web sitelerinde çalışma, ağ isteklerini değiştirme ve çerezlere erişim gibi geniş izinler talep ediyor. Yetkiyi aldığında ise özellikle c_user çerezini ele geçirerek Facebook hesaplarına saldırıyorlar. Sonrası ise çorap söküğü gibi geliyor: Kullanıcıların bilgileri, konumu ve IP adresleri, diğer hassas bilgilerle birlikte korsanların eline düşüyor.

Bitdefender, bu tür saldırılara karşı dikkatli olunmasını öneriyor ve şu adımların atılmasını tavsiye ediyor: