Hackerların En Çok Gezindiği Oyun Belli Oldu

Hackerların en çok gezindiği oyun açıklandı. Kaspersky'ın yeni araştırmasına göre, bilgisayar oyunları oynayan insan sayısı hızla artması siber suçluların bu pazara yönelmesine yol açtı. Hackerler, çevrim içi saldırılarında giderek daha fazla oyuncuyu hedef almaya çalışıyor.

2020'de dünyanın dört bir yanındaki ülkeler karantinaya alınırken, çevrim içi oyuncu sayısı hızla arttı. Hatta Mart 2020'nin sonunda, Steam'de aktif olarak oyun oynayan hem aktif kullanıcıların hem de eş zamanlı kullanıcıların sayısı tüm zamanların rekoruna ulaştı. Bu rekor Mart 2021'de bir kez daha kırılmış ve platform yaklaşık 27 milyon kullanıcıya ulaşmıştı.

Çevrim içi oyunlar giderek daha popüler hale geldikçe siber suçlular da kişisel kazançları için bu eğilimden yararlanmanın yollarını arıyor. Kaspersky araştırmacıları, oyun temasından yararlanan siteler için web antivirüs algılama sayısında günlük olarak %54'lük artış olduğunu keşfetti.

İlkbaharda sokağa çıkma kısıtlamaları azaldıktan sonra bile, oyun temasını kullanan web saldırılarının sayısı artmaya devam etti ve Kasım 2020'de yaklaşık 2.500.000 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 2021'in başındaki düşüşün ardından, web saldırılarının sayısı bir kez daha artarak Nisan 2021'de bu yılın Mart ayına göre %34 artışla 1.125.010'a ulaştı.

Hackerlar en çok bu oyunda geziniyor

Oyuncular arasında en popüler oyun Minecraft olsa da, yem olarak kullanılan en popüler oyunun Counter Strike: Global Offensive olduğu ifade edildi. Ayrıca 2020 yazında Dota'da da büyük bir artış oldu. Oyun temasını kullanan bu kötü amaçlı bağlantıların karşılaştığı en yaygın tehditler çeşitli Truva atlarıydı. Bu trojanlar, popüler oyunların yanı sıra hile programları, güncellemeler ve uzantıların içine de gizlenmiş durumdaydı.

Kaspersky Rusya'nın Küresel Araştırma ve Analiz ekibinin Başkanı Maria Namestnikova şunları söyledi: