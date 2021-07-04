eFootball PES 2022 Ücretsiz mi Olacak?

Ortaya atılan bir iddiaya göre eFootball PES 2022 ücretsiz olarak çıkışını gerçekleştirebilir. Dünyanın en popüler video oyunu serilerinden bir tanesi olan PES'in yeni oyununun oynaması ücretsiz olacağı ileri sürüldü. Ortaya atılan iddiaya ilişkin tüm detaylar haberimizde.

eFootball PES 2022 Ücretsiz Olarak mı Çıkacak?

Geçtiğimiz haftalarda demo sürümü yayımlanan eFootball PES 2022 ile ilgili oldukça önemli bir iddia ortaya atıldı. VGC'den Andy Robinson, bir YouTube videosunda PES 2022 isimli yapımın oynaması ücretsiz olarak çıkacağını ileri sürdü.

Robinson tarafından ortaya atılan iddia doğruysa Japonya merkezli Konami firmasının yeni PES oyunu ücretsiz olarak oynanabilecek. Ayrıca Konami, her yıl video oyunu çıkarmak yerine eFootball PES 2022'yi sürekli olarak güncelleyebilir.

Futbol oyunu denildiğinde akla ilk gelen video oyun serisi olan PES'in geçtiğimiz yılki sürümü çok farklı bir şekilde sunuldu. PES 2022 oyununa odaklanan Konami, geçtiğimiz yıl yeni oyun çıkarmak yerine PES 2020 için sezon güncellemesi yayımlamıştı. Yani eFootball PES 2021 olarak adlandırılan sezon güncellemesinde grafik anlamında bir gelişme olmamıştı.

eFootball PES 2022 Demosu Nasıl İndirilir?

Konami, geçtiğimiz haftalarda yeni PES oyununun demosunu PlayStation 4, PlaySTation 5, Xbox One ve Xbox Series S / X platformları için yayımladı. Video oyununun demosunu PlayStation ve Xbox mağazaları üzerinden indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunun demosunu "New Football Game Online Performance Test" aratarak bulabilirsiniz. Demoyu 8 Temmuz 2021 tarihine kadar deneyebilirsiniz. 8 Temmuz tarihinden sonra demoya erişim sağlanamayacağını belirtelim. Dolayısıyla oyunu denemek istiyorsanız acele etmenizde fayda var.

Çevrim içi eşleşme sisteminin ve sunuculardaki bağlantı kalitesinin test edileceği bu süreçte sınırlı sayıda takım seçilebiliyor. Bu takımlar arasında Manchester United, Bayern Münih, Juventus ve Barcelona yer alıyor. Demoda PlayStation 4 ve PlayStation 5 ve Xbox One ve Xbox Series arasında çapraz platform desteği mevcut.

Ortaya atılan iddia hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Pro Evolution Soccer serisinin yeni oyunu ücretsiz olmalı mı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.