Haftanın Ücretsiz Oyunları / Uygulamaları (22 Mart)

Bu haftanın ücretsiz oyunları / uygulamaları hangi oyun ve uygulamalardan oluşuyor? 22 Mart 2021 haftasında kaçırılmaması gereken ücretsiz uygulamalar ve oyunlar neler? iOS ve Android işletim sistemlerinden hangisini kullanıyor olursanız olun, aşağıda listelenen ücretsiz iOS ve Android uygulamalar her iki işletim sisteminin kullanıcılarına da yardımcı olacaktır.

Haftanın Ücretsiz Oyunları / Uygulamaları Listesi

iOS ve Android kullanıcı olarak her hafta belli başlı oyunların ve uygulamaların ücretsiz olmasından faydalanıyorsanız bu hafta nelerin ücretsiz olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Bu kampanyalardan yararlanmıyorsanız muhtemelen ücretsiz uygulamalara yöneliyorsunuzdur. Ücretsiz uygulamalar her ne kadar kullanıcısı açısından mükemmel olsa da ücretsiz olması, geliştiricinin gelir elde etmesi için reklamlar ile dolu olmasına neden oluyor.

Bu listede yer alan uygulama ve oyunlar geçici olarak ücretsiz olduğundan ötürü uygulama veya oyunun tüm özelliklerinden sanki premium sürümünü kullanıyormuşsunuz gibi faydalanabilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Uygulamaları

QR / Barkod Tarayıcı PRO: Bu, reklamsız QR / Barkod tarayıcıdır. QR kod taramak için dahili kameranızı kullanmak istemiyorsanız kampanya sona ermeden tercih edebileceğiniz bir uygulama olduğunu söylemek gerekiyor.

Bu, reklamsız QR / Barkod tarayıcıdır. QR kod taramak için dahili kameranızı kullanmak istemiyorsanız kampanya sona ermeden tercih edebileceğiniz bir uygulama olduğunu söylemek gerekiyor. Intergalactic Space Virtual Reality Roller Coaster: Google Cardboard ile uyumlu bu uygulama sayesinde VR bir yolculuğa çıkmaya hazırsanız bir anlığına bile düşünmeden indirebileceğiniz bir uygulamadır.

Google Cardboard ile uyumlu bu uygulama sayesinde VR bir yolculuğa çıkmaya hazırsanız bir anlığına bile düşünmeden indirebileceğiniz bir uygulamadır. Minka Dark - Icon Pack: Bu bir simge paketidir. Telefonunuzun genel teması renkli ise uygulamaların simgelerini de daha canlı ve renkli hale getirmenize yardımcı olur.

Bu bir simge paketidir. Telefonunuzun genel teması renkli ise uygulamaların simgelerini de daha canlı ve renkli hale getirmenize yardımcı olur. Hexadark - Hexa Icon Pack: Bu tıpkı Minka Dark gibi bir simge paketidir. Telefonunuzdaki uygulamaların simgelerini özelleştirmek için kullanabilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Oyunları

A Tale of Little Berry Forest: Oyun oynamaktan hoşlanıyor ancak gün içerisinde zamanınızı çok fazla almayacak kısa bir macera oyunu arayanlardansanız göz atmanız gereken bir oyun olduğunu belirtmeliyiz.

Oyun oynamaktan hoşlanıyor ancak gün içerisinde zamanınızı çok fazla almayacak kısa bir macera oyunu arayanlardansanız göz atmanız gereken bir oyun olduğunu belirtmeliyiz. Zeka Kart Oyunu: Grafiklerin çok güzel olduğu söylenemez fakat zeka geliştiren türden bir bulmaca oyunu oynamaktan hoşlanıyorsanız bir göz atmanızda fayda var.

Grafiklerin çok güzel olduğu söylenemez fakat zeka geliştiren türden bir bulmaca oyunu oynamaktan hoşlanıyorsanız bir göz atmanızda fayda var. Sudoku Bulmaca Ultimate: Mantığın ön planda olduğu Sudoku oyununu bir de gelişmiş grafiklerle oynamaya ne dersiniz? Oyunun en iyi tarafı ise hiçbir reklam içermemesidir.

Mantığın ön planda olduğu Sudoku oyununu bir de gelişmiş grafiklerle oynamaya ne dersiniz? Oyunun en iyi tarafı ise hiçbir reklam içermemesidir. Portal Dogs: Köpeklerin kralı olduğunuz bu oyunda amacınız size sadık olan tüm köpekleri bulmaktır.

Köpeklerin kralı olduğunuz bu oyunda amacınız size sadık olan tüm köpekleri bulmaktır. Nova Galaxy: Bu oyun, kule savunma oyunlarının uzayda geçen bir versiyonu olarak görülebilir.

Haftanın Ücretsiz iOS Uygulamaları

Python ‪3: Bu ücretsiz uygulama ile Python 3'ü öğrenebilirsiniz. Uygulama ayrıyeten bir tümleşik geliştirme ortamına sahiptir.

Bu ücretsiz uygulama ile Python 3'ü öğrenebilirsiniz. Uygulama ayrıyeten bir tümleşik geliştirme ortamına sahiptir. Lightsynth: Bu uygulama ile fotoğraflarınızı HDR fotoğraflara dönüştürebilirsiniz. İşlemin biraz uzun sürdüğü söyleniyor ancak beklemekte bir sakınca görmüyorsanız kullanabilirsiniz.

Bu uygulama ile fotoğraflarınızı HDR fotoğraflara dönüştürebilirsiniz. İşlemin biraz uzun sürdüğü söyleniyor ancak beklemekte bir sakınca görmüyorsanız kullanabilirsiniz. MemoCam: Bu uygulama, iPhone kamerası ile yazıları ve sembolleri taramanızı, taranan verileri doğrudan işleminizi sağlar.

Bu uygulama, iPhone kamerası ile yazıları ve sembolleri taramanızı, taranan verileri doğrudan işleminizi sağlar. Hollycool: iMovie alternatifi bir video düzenleme uygulaması mı arıyorsunuz? Hollycool, iOS için profesyonel video düzenleme uygulamaları arayanların yardımına koşan bir uygulamadır.

iMovie alternatifi bir video düzenleme uygulaması mı arıyorsunuz? Hollycool, iOS için profesyonel video düzenleme uygulamaları arayanların yardımına koşan bir uygulamadır. Looking4Cache Pr‪o: Bu uygulama hala ücretsiz! Bu uygulamayı daha önce görmediyseniz Looking4Cache Pro size uygulamaların ön belleğini temizlemenize yardımcı olan bir uygulama değildir, bu uygulama gittiğiniz yerleri kaydedebileceğiniz bir uygulamadır.

Bu uygulama hala ücretsiz! Bu uygulamayı daha önce görmediyseniz Looking4Cache Pro size uygulamaların ön belleğini temizlemenize yardımcı olan bir uygulama değildir, bu uygulama gittiğiniz yerleri kaydedebileceğiniz bir uygulamadır. DrumToolz: Her hafta ücretsiz uygulamalara göz atıyorsanız davul çalma uygulaması DrumToolz'u zaten biliyorsunuzdur. DrumToolz hala ücretsiz.

Haftanın Ücretsiz iOS Oyunları