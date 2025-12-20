Daha Fazla Halo Remake Görebiliriz! Geliştiricinin Planları Sızdı

Ekim ayının sonlarına doğru yapılan duyuruyla, uzun zamandır söylenti olarak varlığını sürdüren Halo: Campaign Evolved ortaya çıkmıştı. PC ve Xbox Series platformlarının yanı sıra PlayStation 5 için de geliştirilen orijinal oyunun yeniden yapımının 2026 yılında çıkması bekleniyor. Ancak görünen o ki ilk ve tek Halo Remake bu olmayacak. Halo Studios daha fazlasını planlıyormuş.

Klasik Halo Oyunları Yeniden Yapılabilir

Rebs Gaming tarafından ortaya atılan iddialar doğru çıkarsa, aynı Halo: Combat Evolved için olduğu gibi Halo 2 ve Halo 3 için de aynı ayı yeniden yapımlar görebiliriz. Bunun altında yatan gerekçe ise serinin yeni döneminde güvenli oynama isteği var. Yani yıllardır sevilen ve aktif olarak oynanan serinin önceki oyunlarına odaklanılması tercih ediliyor. Bir bakıma da bekleneni tam olarak veremeyen Halo Infinite sonrasında seriye olan güvenin yeniden kazanılması da hedefleniyor.

Youtube üzerinden paylaşılan videoda, sektöre yakın kaynakların aktardıklarına bakılırsa, Halo Studios bünyesinde birden fazla ekip paralel olarak çalışıyormuş. Ekiplerden birisi klasik senaryo deneyimlerini yeniden inşa etmekle uğraşır iken, diğer ekip ise çok oyunculu deneyimlere odaklıymış. Anlayacağınız üzere, hiçbir proje bir diğerinin yolunu kesmiyor.

Görünüşe göre Microsoft'tan da bu stratejiye destek var. Bildiğiniz gibi bir dönem, Halo: The Master Chief Collection paketinin farklı platformlara uyarlanmasına dair söylentiler vardı. Ne var ki bunun yerine klasik oyunların yeniden yapılarak oyuncular ile buluşturulması, elde edilecek gelir açısından uygun bulunmuş gibi görünüyor.

Elbette şu an için tüm bu bilgiler resmi olarak teyit edilmediğinden dolayı, söylenti olarak bir kenarda tutmakta fayda var. Doğru çıkması durumunda ise, hem serinin hayranları ve hem de yeni tanışacak oyuncular için olumlu adımlar atılacak gibi görünüyor. Gelişmeleri takipte olacağız.