Hemen Halo: The Master Chief Collection indirin ve Xbox’ın en önemli markalarından biri olan bu seriyi deneyimlemeye başlayın.

Kemal Tavus - 34 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Halo: The Master Chief Collection efsanevi Halo serisinin en önemli oyunlarını tek bir pakette sunan FPS oyunudur. 343 Industries tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayımlanan bu koleksiyon, Halo evreninin zengin hikayesini ve aksiyon dolu oyunlarını PC oyuncularına getiriyor. Halo: The Master Chief Collection şu oyunları içeriyor:

Halo: Reach

Halo: Combat Evolved Anniversary

Halo 2: Anniversary

Halo 3

Halo 3: ODST

Halo 4

Her biri grafik ve oynanış açısından güncellenmiştir.

Oyuncular Master Chief'in epik macerasını, insanlığın galaktik ölçekteki tehditlere karşı mücadelesini bizzat deneyimleyebilir. Bu oyunlar hikaye odaklı tek kişilik macera sunmanın yanı sıra, çevrimiçi çok oyunculu modlarda arkadaşlarınızla veya dünya genelindeki diğer oyuncularla oynamanıza olanak tanır.

Grafikler, modern donanımlar için optimize edilmiş olup, orijinal oyunların atmosferini korurken görsel bir iyileştirme sunar.

Halo: The Master Chief Collection İndir

Hemen Halo: The Master Chief Collection indirin ve uzun saatler boyu süren epik bir seriyi deneyimlemeye başlayın.

Halo: The Master Chief Collection Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci : AMD Phenom II X4 960T ; Intel i3550

: AMD Phenom II X4 960T ; Intel i3550 Ekran Kartı : AMD HD 6850 ; NVIDIA GeForce GTS 450

: AMD HD 6850 ; NVIDIA GeForce GTS 450 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 43 GB kullanılabilir alan